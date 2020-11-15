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Trump: “Biden Kazandı Çünkü Seçim Hileli”

15.11.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Trump: “Biden Kazandı Çünkü Seçim Hileli”

Başkan Donald Trump Pazar günü ilk defa Demokrat Joe Biden’ın seçimi kazandığını kabul eder gibi göründü. Trump bununla birlikte seçime hile karıştırıldığı yönündeki iddiasını da yineledi. Amerika Başkanı sosyal medya mesajında, “Biden kazandı çünkü seçim hileli” ifadesini kullandı

Başkan Donald Trump Pazar günü ilk defa Demokrat Joe Biden’ın seçimi kazandığını kabul eder gibi göründü. Trump bununla birlikte seçime hile karıştırıldığı yönündeki iddiasını da yineledi.

Amerika Başkanı sosyal medya mesajında, “Biden kazandı çünkü seçim hileli” ifadesini kullandı.

3 Kasım’daki seçimler sonrası Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmaması Biden ekibinin işini zorlaştırıyor.

Bununla birlikte Biden her seferinde işlerine baktıklarının mesajını veriyor.

Geçiş sürecinin resmen başlaması içi federal daireleri yöneten GSA’ın Joe Biden’ı kazanan olarak teyit etmesi gerekiyor.

Böylece Biden’ın ekibi yaklaşık 10 milyon dolarlık federal kaynağa ulaşabilir ve federal yetkililerle görüşmeler gerçekleştirebilir.

Biden’ın ekibinde yer alacak isimlerin de güvenlik soruşturmaları yapılabilir.

Ancak GSA henüz Biden’ın seçimi kazandığını resmen teyit etmiş değil.

GSA’ın başında Trump’ın 2017’de atadığı Emily Murphy bulunuyor.

Biden bu arada Pazar günü geçiş süreciyle ilgili danışmanlarıyla bir araya geliyor.

Biden seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 306 delege kazanmış durumda. Başkan seçilebilmek için 270 delege yeterli.

Biden ayrıca ülke genelinde Trump’tan yaklaşık 6 milyon daha fazla oy kazanmış durumda.

Trump’ın seçim ekibi bazı eyaletlerde seçimle ilgili mahkemelere başvurularda bulundu ancak hakimler bu başvuruları geri çevirdi.

Uzmanlar Trump’ın hukuki süreçle isteğini elde edemeyeceği düşüncesinde.

Trump’a yakın bazı isimler Başkan’ın seçim sonuçlarını bir yerde kabul edeceğini ancak kamuoyuna yönelik açıklamalarında yenilgiyi kabul etmeyeceğini belirtiyorlar.

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