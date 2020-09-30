Trump-Biden Tartışmasına Yeni Kurallar Getirilecek

ABD başkan adaylarının televizyon tartışmalarını düzenleyen komisyon, Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki son iki tartışma için yeni kurallar getirileceğini açıkladı. Komisyon, son derece hararetli geçen ilk tartışmanın ardından, Ekim ayında yapılacak iki tartışmanın daha düzenli geçmesi için adımlar atılacağını bildirdi.

Trump ve Biden arasında Salı gecesi 90 dakikayı aşan tartışmaya, özellikle Başkan Trump’ın hem rakibi Biden’ın hem de moderatör Chris Wallace’ın sık sık sözünü kesmesi ve Biden’ın da öfkeli yanıtları damga vurmuştu.

Partilerüstü bir kurum olan ve 1988 yılından beri bu programları organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, kaos yaşanmasını önlemek için formatta bazı değişiklikler yapacağını bildirdi. Komisyon, bu değişikliklerin tam olarak neler olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Komisyondan yapılan açıklamada, “Dün geceki tartışma şunu açıkça gösterdi ki, konuların daha düzen içinde tartışılabilmesi için kalan formatta bazı ilave yapısal değişikliklerin yapılması gerekiyor” denildi. Yapılacak değişiklikler üzerinde “dikkatle çalıştıklarını” belirten komisyon, bunlar neler olduğunu kısa zaman içinde kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.