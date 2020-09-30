HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump-Biden Tartışmasına Yeni Kurallar Getirilecek

Trump-Biden Tartışmasına Yeni Kurallar Getirilecek

30.09.2020 23:30 | Son Güncelleme

ABD başkan adaylarının televizyon tartışmalarını düzenleyen komisyon, Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki son iki tartışma için yeni kurallar getirileceğini açıkladı

Trump-Biden Tartışmasına Yeni Kurallar Getirilecek

ABD başkan adaylarının televizyon tartışmalarını düzenleyen komisyon, Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki son iki tartışma için yeni kurallar getirileceğini açıkladı. Komisyon, son derece hararetli geçen ilk tartışmanın ardından, Ekim ayında yapılacak iki tartışmanın daha düzenli geçmesi için adımlar atılacağını bildirdi.

Trump ve Biden arasında Salı gecesi 90 dakikayı aşan tartışmaya, özellikle Başkan Trump’ın hem rakibi Biden’ın hem de moderatör Chris Wallace’ın sık sık sözünü kesmesi ve Biden’ın da öfkeli yanıtları damga vurmuştu.

Partilerüstü bir kurum olan ve 1988 yılından beri bu programları organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, kaos yaşanmasını önlemek için formatta bazı değişiklikler yapacağını bildirdi. Komisyon, bu değişikliklerin tam olarak neler olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Komisyondan yapılan açıklamada, “Dün geceki tartışma şunu açıkça gösterdi ki, konuların daha düzen içinde tartışılabilmesi için kalan formatta bazı ilave yapısal değişikliklerin yapılması gerekiyor” denildi. Yapılacak değişiklikler üzerinde “dikkatle çalıştıklarını” belirten komisyon, bunlar neler olduğunu kısa zaman içinde kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

Biden’dan ‘mikrofon kapatma’ teklifi

Biden Çarşamba günkü bir seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı açıklamada, söz sırasının onda olmadığı durumlarda adayların mikrofonlarının kapatılabileceği fikrini dile getirdi. Biden Salı gecesi için, “Ulusal bir utançtı. İkinci ya da üçüncü tartışmada neler olacağı konusunda spekülasyon yapmayacağım” dedi.

Başkan Trump ise tartışmayı yöneten Fox News sunucusu Chris Wallace’ı eleştirdi. Twitter mesajında, “Chris zor bir gece geçirdi” diyen Trump, dünkü tartışmayı kendisine karşı iki kişi olarak niteledi.

Komisyon ise Wallace’ı savunarak, “dün geceki tartışmaya kattığı profesyonelliği ve yeteneğinden” dolayı deneyimli sunucuya teşekkür etti ve “düzeni sağlamak için ilave yöntemlerin” devreye sokulacağının sözünü verdi.

Gelecek hafta 7 Ekim’de başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris canlı yayında tartışacak. Trump ve Biden da 3 Kasım seçimlerinden önce Ekim’de iki kez daha ekranlar önünde karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Yeniden karantina kararı alınmıştı! Netanyahu korkutan haberi verdiYeniden karantina kararı alınmıştı! Netanyahu korkutan haberi verdi
Haşlanmış yumurtaları paketleyip satışa çıkardılar: 'İsraf etmek istemedik' Haşlanmış yumurtaları paketleyip satışa çıkardılar: 'İsraf etmek istemedik'
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Diğer Haberler
Yeniden karantina kararı alınmıştı! Netanyahu korkutan haberi verdi
Yeniden karantina kararı alınmıştı! Netanyahu korkutan haberi verdi
Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermenistan cevabı: Terörist ve paralı asker getirdiler
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
Trump: Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyordu
Trump: Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyordu
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı
İngiltere'de karantinada kalan 5 papağan, birbirlerine küfür öğretti
Papağanlar birbirlerine küfür öğretti
Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Erbil Havalimanı yakınlarında füzeli saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.