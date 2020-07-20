Trump: “Biden’ın Akıl Sağlığı Başkanlık İçin Yeterli Değil”

Amerika Başkanı Donald Trump Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın akıl sağlığını sorgulayarak “başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. İki kelimeyi biraraya getiremez Amerikan Fox televizyonu yayınına katılan Trump, Biden için “iki kelimeyi biraraya getiremez” ifadesini kullandı. Trump, rakibinin salgın döneminde karantina için girdiği evinin bodrum katından nadiren çıktığını, önüne konulan metni okuyarak tekrar geri döndüğünü savundu. Trump, “Ülkemizin arkasından iş çevirmek isteyen ulusların olduğu bir zamanda bana ABD halkının bunu istediğini mi söylüyorsunuz?” diye konuştu. Biden, seçilirse, 77 yaşında yemin edip göreve başlayan ABD tarihinin en yaşlı başkanı olacak. 74 yaşındaki Trump, an itibarıyla görevdeki en yaşlı başkan. Trump ve kampanya ekibi, Biden’ın zihinsel kapasitesini sorgulamaya odaklanıyor. Biden’dan Trump’a Corona eleştirisi Joe Biden’ın hedefinde ise bu haftasonu Trump’ın salgınla mücadelesi vardı. Biden, “Başkan Trump’ın virüsle nasıl savaşılacağı konusunda kendisi dışında birini dinlemesinin vakti geçti. Çünkü sürecin ölümcül yönetiminin üzerinden 6 ay geçti ve durum daha da kötüleşerek kontroldan çıktı” dedi.

Biden’ın eleştirileri, “Sayın Başkan, cehaletiniz gücünüzün ya da erdeminizin bir ürünü değil, bu benzeri görülmemiş krizde attığımız her adımın altını oyuyor” sözleriyle sürdü. Fox televizyonu sunucusu Chris Wallace’ın, Beyaz Saray’da yaptığı röportaj sırasında Trump’a Biden’ın yaşlı olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusunu “Bunu söylemek istemem ama başkan olmak için yeterli olmadığını söylerim” şeklinde yanıtlayan Trump, başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savundu. Trump, “Joe hayatta olduğunu bile bilmiyor” dedi. Demokrat rakibinin kendisi gibi söyleşilerde zorlu sorularla karşılaştığında yere oturarak “Anne, anne lüften beni eve götür” diyeceğini savundu. Biden anketlerde önde Beyaz Saray’daki söyleşide Trump’a, Biden’ı önde gösteren anket sonuçları da soruldu. Fox TV ulusal anketine göre Biden yüzde 41’e karşı %49 oranla yarışı önde götürüyor. Birçok medya kuruluşu ve üniversiteler tarafından yapılan anketlerden çıkan sonuçları derleyen Real Clear Politics’in internet sitesinde Biden ülke çapında ortalama yüzde 8,6 puan önde görünüyor.