Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın tersine döneceğini söyleyerek ABD'nin batısındaki üç eyalette (Kaliforniya, Oregon ve Washington) günlerdir süren yangınların sebeplerinden birinin küresel ısınma olamayacağını savundu.

Ülkenin batısındaki Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarla bilgi almak için bölgeye giden ve yerel yetkililerle bir araya gelen Trump, yetkililerin"bu kadar güçlü alevlerin sebebinin küresel ısınma olduğunu" ifadelerine itiraz etti:

"Tekrar soğumaya başlayacak. Sadece izleyin."

Yetkililerden Wade Crowfoot, "Keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı" dedi Trump'ın yanıtı "Bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum" oldu.

Trump'a göre yangınların sebebi ormanların iyi idare edilememesi:

"Ormanlardaki ağaçlar 18 ay gibi kısa bir süre içinde devrildiğinde, çok kuruyorlar. O zaman da adeta kibrit çöpüne dönüyorlar ve patlıyorlar."

Brifing sırasında Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yönetimde yapılan yanlışlar olabileceğini, ancak eyaletteki ormanların yarısından çoğunun eyaletin yerel yetki alanında değil federal hükümetin yetkisinde olduğunu hatırlattı. Yangınlara küresel ısınmanın sebep olduğunu söyledi: