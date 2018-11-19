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Trump Bin Ladin Operasyonunu Yöneten Komutana Yüklendi

19.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

Göreve geldiğinden bu yana Amerikan ordusunu ve savunma bütçesini ön plana alan Başkan Donald Trump 2011 yılında Pakistan’da El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonu yöneten komutanı eleştirdi

Trump Bin Ladin Operasyonunu Yöneten Komutana Yüklendi

Göreve geldiğinden bu yana Amerikan ordusunu ve savunma bütçesini ön plana alan Başkan Donald Trump 2011 yılında Pakistan’da El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonu yöneten komutanı eleştirdi. Trump, emekli generalin Hillary Clinton hayranı ve Obama destekçisi olduğunu iddia etti.

Pazar günü Fox News’dan Chris Wallace’a konuşan Trump kendisini daha önce sert şekilde eleştiren emekli general William McRaven’ı hedef aldı.

Amerika’nın Irak savaşında Saddam Hüseyin’in devrildiği operasyona ve daha sonra da 2011 yılında Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyona komuta eden McRaven, Trump için “İyi bir lider diğerleri için iyi bir örnek teşkil eder. İyi bir lider diğerlerinin refahını ve iyiliğini kendisinden önce düşünür. Sizin liderliğiniz ise bu özellikleri pek göstermiyor. Siz eylemlerinizle bizi çocuklarımızın gözleri önünde utandırdınız, uluslararası arenada bizi aşağıladınız ve en kötüsü bizi bir ulus olarak böldünüz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump Fox News’a verdiği röportajda emekli generali Hillary Clinton hayranı olarak niteledi, kendisini Bin Ladin’in yerinin tespitinde geç kalmakla suçladı. Trump, “Usame bin Ladin’i daha erken yakalasaydık daha güzel olmaz mıydı? Güzel güzel Pakistan’da, askeri akademinin yanı başında yaşıyordu. Pakistan’da herkes onun orada olduğunu biliyordu” dedi.

Trump eleştirilerini bir gün sonra Twitter üzerinden de sürdürdü. Trump, Bin Ladin'in öldürüldüğü sırada bulunduğu Pakistan için de "Artık milyar dolarlar vermiyoruz. Paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. Bin Ladin en büyük örneği" ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, “Afganistan da bunun bir diğer örneği. Amerika Birleşik Devletleri’nden alıp karşılığında hiçbir şey vermeyen ülkelerden. Artık bu son buluyor” diye yazdı.

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