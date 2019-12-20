Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

Ancak Temsilciler Meclisi Sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, Senato'nun adil bir yargılama gerçekeştirmeyeceğini öne sürerek bu adımı atmıyor; Senato'nun Demokratlar'ın talepleri doğrultusunda bir yargılama mekanizması kurmasını istiyor.

Trump, bir an önce yargılanmak istediğini ve bu davanın sonuçlanmasını talep ettiğini söyledi.

Trump, tweetinde, Demokratlar'ın elinde 'doğru düzgün bir kanıt bulunmadan, avukatlarını, tanıklarını dinlemeden kendisini suçladığını, şimdi de Senato'nun düzenleyeceği duruşmaya karıştıklarını' söyledi.

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde Trump, kişisel kazanımları için Ukrayna'ya baskı yapmak ve Kongre'nin yürüttüğü soruşturmayı engellemek suçlamalarıyla yapılan oylama sonucunda azledilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin iki ayrı suçlamadan ötürü kendisini azletmesinin ardından Senato'da görülmesi beklenen yargılamanın bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

Pelosi'ye göre Senato tanıkların dinlenmesine karşı çıkarak adil bir duruşma gerçekleşmesine engel olacak.

DEMOKRATLAR HALK DESTEĞİNİ HEDEFLİYOR

Nasıl bir yargı sürecinin işleyeceğine Senato'nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell karar verecek.

Demokratlar, Mitch McConnell'dan hangi tanıkların dinleneceği ve hangi ifadelere yer verileceği bilgisini talep ederken McConnell bu talebe yanıt vermedi.

100 koltuklu Senato'da 53 Cumhuriyetçi var; Trump'ın görevden alınması için ise üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerek.

McConnell, azil sürecini Amerikan tarihinin "en aceleye getirilmiş, en az detaylandırılmış ve en büyük haksızlığın işlendiği" bir süreç olarak nitelendirdi.

Demokratlar ise Trump'n yargılanmasının geç başlaması takdirinde kamu desteğini taraflarına çekecekleri ve halkın daha kapsamlı bir duruşmadan yana olacağını düşünüyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan ve sonuçları Perşembe günü açıklanan kamuoyu yoklamasına göre ise Amerikan halkının yarısından azı Trump'ın görevden alınmasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 53'ü Trump'ın görevini kötüye kullandığını düşünürken yüzde 26'sı bu sürecin ardından Trump'ı daha çok desteklediklerini dile getirdi.