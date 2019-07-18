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Trump Bir Kez Daha Rahip Brunson’ı Ağırladı

18.07.2019 00:58 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, dini inançları nedeniyle 17 farklı ülkede zulme uğramış 27 kişiyi Beyaz Saray’da ağırladı. Oval Ofis’teki kabule katılanlar arasında Amerikalı rahip Andrew Brunson da vardı

Trump Bir Kez Daha Rahip Brunson’ı Ağırladı

Başkan Donald Trump, dini inançları nedeniyle 17 farklı ülkede zulme uğramış 27 kişiyi Beyaz Saray’da ağırladı. Oval Ofis’teki kabule katılanlar arasında Amerikalı rahip Andrew Brunson da vardı. Brunson, Türkiye’de terörle bağlantılı suçlar nedeniyle iki yıla yakın süre hapiste kaldıktan sonra 2018 Ekim ayında serbest bırakılmıştı.

Müslüman, Hristiyan, Budist ve birçok farklı dine mensup 27 kişiden bazıları sadece inançları nedeniyle 17 farklı ülkede nasıl zulme uğradıklarını Başkan Donald Trump’a anlattılar.

Trump toplantı sonunda yaptığı açıklamada dünyanın zor bir yer olduğunu ama Amerika olarak çok iyi adımlar attığını ve Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasını bu adımlara örnek gösterdi. Trump ardından Brunson’a serbest bırakıldığından beri nasıl olduğunu sordu.

Andrew Brunson da İranlı bir kadının kendisine “dünyanın en güçlü insanı hiç tanımadığı biri için, benim için çabalıyor” dediğini aktardı. Bu durumun dünyadaki birçok insana ve İranlı gençlere ilham verdiğini söyledi. Rahip Brunson, Trump’a bunun için teşekkür etti.

Rahip Brunson, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir telefon görüşmesinden kısa süre sonra serbest bırakılmış, Trump Erdoğan’a bunun için teşekkür etmişti.

Bu, Beyaz Saray ziyareti Rahip Brunson için ilk değil. Türkiye’de serbest bırakıldıktan sonra Amerika’ya döner dönmez Trump tarafından ailesiyle birlikte ağırlanmıştı. Brunson, Beyaz Saray’da diz çökerek dua etmişti.

Beyaz Saray’ın Oval Ofis’teki kabulde, Amerika yönetiminin dini özgürlüklere olan bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

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