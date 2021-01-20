HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: Bir şekilde yeniden döneceğiz

Trump: Bir şekilde yeniden döneceğiz

20.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump: Bir şekilde yeniden döneceğiz

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'in göreve resmen başlamasına birkaç saat kala Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump yaptığı veda konuşmasında "Bir şekilde yeniden döneceğiz" dedi.

Görev süresi sona eren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın yemin törenine birkaç saat kala Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında, "bir şekilde yeniden döneceği" mesajını verdi.

Eşi Melania Trump ile birlikte Washington'daki resmi konutunun önünden kalkan helikopterle Andrews Askeri Havaalanı'na giden Trump, burada bir veda konuşması yaptı.

Başkent Washington yakınlarındaki Andrews Askeri Havaalanı'nda hazır bulunan aile üyeleri, çalışanları ve kendisini destekleyenlere hitap eden Trump, "Şimdilik hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bir şekilde yeniden döneceğiz" şeklinde konuştu. Trump, "Yakında yine görüşeceğiz" ifadesini de sözlerine ekledi.

Görev süresinin sona ermesinin ardından ne yapacağı konusunda henüz bir açıklamaya yapmayan Trump, konuşmasında "sizi izlemeyi sürdüreceğim" mesajı da verdi. "Sizin için her zaman mücadele edeceğim. Sizi gözleyeceğim. Sizi dinleyeceğim" diyen Trump, "Bu ülkenin geleceği hiçbir zaman bundan daha iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetime başarı diledi

Başkanlık dönemine ilişkin "İnanılmaz bir dört yıldı" diyen Trump, Joe Biden'ın adını vermeden yeni yönetime başarılar da diledi. Trump, "Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarına da inanıyorum. Bunun için gereken temele sahipler, bu gerçekten muhteşem" şeklinde konuştu.

Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Havaalanı'nda 21 pare top atışı ile karşılanan Trump, konuşmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago'ya hareket etti.

Yemin törenine katılmıyor

Trump'ın başkanlık görevi bugün TSİ 20.00'de, Joe Biden'in yemin etmesinin ardından resmen sona eriyor. Trump, seçilen yeni başkanın yemin törenine katılmayacak. Son olarak 152 yıl önce bir ABD başkanı, yeni başkanın yemin törenine katılmamıştı. 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri sonrasında yenilgiyi kabul etmekte zorlanan Trump, seçimlerin "çalındığını" iddia etmişti.

Trump'ın başkanlık devir teslimi sırasındaki protokol kurallarına riayet etmemesine rağmen, Amerikan medyasının Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Judd Deere'ye dayandırdığı habere göre geleneğe uyarak, halefi Biden'a hitaben bir mektup bıraktı, ancak söz konusu mektubun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

AFP,dpa,Reuters / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldiSon dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

En Çok Okunan Haberler

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi

Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi

ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

ABD'de bomba ihbarı paniğe yol açtı!

Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden'a 'Senin zamanın' paylaşımı

Obama'dan Biden'a: Senin zamanın

Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

Son dakika! İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

Son dakika! Libya açıklarında facia: 43 ölü

Facia! En az 43 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.