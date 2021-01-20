Trump: Bir şekilde yeniden döneceğiz

Görev süresi sona eren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın yemin törenine birkaç saat kala Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında, "bir şekilde yeniden döneceği" mesajını verdi.

Eşi Melania Trump ile birlikte Washington'daki resmi konutunun önünden kalkan helikopterle Andrews Askeri Havaalanı'na giden Trump, burada bir veda konuşması yaptı.

Başkent Washington yakınlarındaki Andrews Askeri Havaalanı'nda hazır bulunan aile üyeleri, çalışanları ve kendisini destekleyenlere hitap eden Trump, "Şimdilik hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bir şekilde yeniden döneceğiz" şeklinde konuştu. Trump, "Yakında yine görüşeceğiz" ifadesini de sözlerine ekledi.

Görev süresinin sona ermesinin ardından ne yapacağı konusunda henüz bir açıklamaya yapmayan Trump, konuşmasında "sizi izlemeyi sürdüreceğim" mesajı da verdi. "Sizin için her zaman mücadele edeceğim. Sizi gözleyeceğim. Sizi dinleyeceğim" diyen Trump, "Bu ülkenin geleceği hiçbir zaman bundan daha iyi olmadı" ifadelerini kullandı.