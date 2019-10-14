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Trump: Bırakın Kürtleri Esad korusun

14.10.2019 23:15 | Son Güncelleme

Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, "Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" dedi.

Trump: Bırakın Kürtleri Esad korusun

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin askeri harekat düzenlediği Suriye'ye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, IŞİD'in yüzde yüz yenilmesinin ardından Amerikan askerlerini büyük ölçüde Suriye'den çekme kararı aldığını belirterek "Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Komutanlarıma söyledim, neden Suriye için savaşmak zorundayız..." ifadesine yer verdi.

Suriye'deki Kürtleri korumak için Şam'a yardım sağlanması konusuna da değinen Trump, "Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte, Kürtleri korumak konusunda Suriye'ye yardım etmek isteyen herkes benim için uygun. Umarım iyi iş çıkarırlar, biz 7 bin mil uzaktayız!" yazdı.

ABD'nin 7 bin mil uzaklıktan Suriye sınırını koruyamayacağını belirten Trump, Twitter paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bazı insanlar, ABD'nin düşmanımız Beşar Esad tarafından yönetilen Suriye'nin sınırını 7 bin mil uzaktan korumasını istiyor. Aynı zamanda Suriye doğal olarak Kürtleri korumak istiyor."

ABD'nin Meksika sınırındaki duruma yoğunlaşmayı tercih ettiğini dile getiren Trump, sınırına inşa edilen duvar sayesinde kaçak geçişlerin azaldığını da savundu.

Trump'ın paylaşımları, Suriye ordusunun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Menbiç'e girdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Suriye ordusunun bölgeye konuşlanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın ardından gerçekleşti. YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna karşı Şam yönetimiyle işbirliği yapma konusunda uzlaşmıştı.

ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

DW/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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