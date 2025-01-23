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Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.01.2025 22:15
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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık görevini Joe Biden'dan devraldı. Trump yemin etmesinin ardından birçok kararnameye imza atmıştı. Onların arasında yabancıların Amerika’da doğan çocuklarına pasaport verilmesini engelleyen kararname de bulunuyordu. Ve Trump'a yargıdan ilk engel geldi.

Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı. Trump yemin etmesinin ardından birçok kararnameye imza atmıştı.

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BİRÇOK KARARNAMEYE İMZA ATTI

İmzalanan kararnameler arasında ülkeye 27 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin giriş izinlerinin askıya alınması, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilme kararı, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemenin kaldırılması gibi konular yer alıyordu.

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TRUMP'A İLK ENGEL

Trump'a ilk yargı engeli geldi. NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından federal yargıcın, yabancıların Amerika’da doğan çocuklarına pasaport verilmesini engelleyen kararnameye yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdiğini paylaştı.

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Yargının kararı iyi bir denge sağladı
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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