Trump ‘Birliğin Durumu’ Konuşmasında Ne Mesajlar Verecek?

Beyaz Saray’da iki yılını geride bırakan Başkan Donald Trump 5 Şubat Salı günü “Birliğin Durumu” konuşmasını yapacak. Trump’ın Temsilciler Meclisi’nden yapacağı konuşmada, Demokratlarla arasında en tartışmalı konu haline gelen ve Amerika’da hükümetin 35 gün kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına duvar anlaşmazlığından Afganistan ve Suriye gibi dış politika konularına değinmesi bekleniyor.
Başkan Trump dün yaptığı açıklamada Amerikan siyasetinde bir gelenek olan “Birliğin Durumu” konuşmasında Meksika sınırına duvar konusuna kapsamlı şekilde değineceğinin işaretini vermişti. Tartışmalı bir başkanlık dönemini sıfırlayıp yola devam etmesi konusunda Cumhuriyetçilerin baskısıyla karşı karşıya kalan Trump’ın yapacağı konuşmada, Demokratlara “Ya beraber çalışarak ilerleyelim, ya da birbirimizle kavga edip yerimizde sayalım” mesajını vermesi bekleniyor.
Ancak Trump’ın Meksika sınırına duvar tartışmasına kapsamlı bir şekilde değinmesi, Beyaz Saray’a yakın bazı isimler dahil olmak üzere, çok sayıda Cumhuriyetçinin Trump’a söylemini yumuşatması ve hükümetin kapanması konusunu geride bırakılması amacıyla kullanması çağrısında bulunduğu uzlaşmacı bir ton benimseme çabasına zarar verebilir.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Başkan Trump Cumhuriyetçiler ve Demokratların anlaşmaya varabilecekleri alanlar olarak gördüğü konulara da değinebilir. Ülke çapında altyapı iyileştirmelerine ödenek ayrılması, reçeteli ilaçların maliyetinin azaltılması ve sağlık sigortası konusunda uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarının çözülmesi bu konular arasında yer alıyor.
Hükümetin kapanması konusunda taraflar arasındaki gerilimin hala yüksek seyrettiği ve 15 Şubat’a kadar anlaşmaya varılamaması durumunda hükümetin yeniden kapanması ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde iki tarafın önemli bir düzeyde birlikte çalışmaya hazır olup olmadığı belirsiz.
“Birliğin Durumu” konuşması Trump’ın görev süresinin ikinci bölümüne önemli zorluklarla başladığı bir döneme denk geliyor. 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığına ilişkin uzun süredir devam eden soruşturma, başkanlığına ve şirketi bünyesindeki faaliyetlerine ilişkin Temsilciler Meclisi’nde Demokratların açtığı soruşturmalar ve Çin’le yürütülen zorlu ticaret müzakereleri bunlardan birkaçı.
Başkan Trump ve danışmanları hükümetin kapanmasına ilişkin anlaşmazlığın Trump’a destekte kalıcı bir yaraya yol açmayacağı kanısında. Çok sayıda Cumhuriyetçi Trump’a yapacağı konuşmada Amerikan ekonomisine odaklanması ve seçmenin yaklaşık üçte birini oluşturan muhafazakar seçmen tabanı dışındaki seçmene de hitap etmeye çalışması çağrısında bulunuyor.
Danışmanları Trump’ın göçmen konusu ve Meksika sınırına duvar talebi konusundan yine de söz edeceğini, konuşmanın bir bölümünün sınırla bağlantılı olacağını belirtti.
Başkan Trump’ın 29 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde yapmayı planladığı “Birliğin Durumu” konuşması Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle Trump arasında Meksika sınırına duvar ısrarı sebebiyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden hükümetin kapanması sürecindeki restleşme sırasında ertelenmişti.
2020 başkanlık seçiminde Beyaz Saray’ı ve Senato’yu kaybetmek istemeyen Cumhuriyetçiler Trump’ın konuşmasında göç konusuna saplanıp kalmama çağrısı yapıyor.
Başkan Trump’ın konuşmasında dış politikaya da değinmesi bekleniyor. Trump perşembe günü Şubat ayı sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile zirvenin yapılacağı yeri büyük ihtimalle bu konuşmasında açıklayacağını söylemişti. Vietnam’ın başkenti Hanoi öne çıkan adaylardan.
Trump’ın Afganistan’da Taleban’la yürütülen barış görüşmelerinde sağlanan ilerlemeden de söz etmesi olası. Trump olası bir barış anlaşmasının Amerika’ya 11 Eylül sonrası başlayan ve 17 yıldır devam eden savaşın ardından Afganistan’dan askerlerini çekmesine fırsat tanıyacağının sinyalini vermişti.
Yetkililer, Trump ve danışmanlarının Afganistan’da görev yapan Amerikan askerlerinin yarısının çekilmesi konusunu istişare ettiklerini belirtmişti. Bu kadar fazla sayıda askerin çekilmesi Trump’ın Afganistan’da elde edilen kazanımları tehlikeye atacağı eleştirisine de yol açabilir.
Trump’ın konuşmasında Suriye’de IŞİD ile mücadelenin büyük ölçüde tamamlandığını söylemesi, kendi partisi içinde de pek çok kişinin tepkisine yol açan Suriye’den 2 bin Amerikan askerinin çekilmesi kararını savunması bekleniyor.
Başkan Trump, bu hafta sonu Florida’daki yazlığı Mar-a-Lago’da konuşma metinlerini hazırlayan Stephen Miller ile birlikte “Birliğin Durumu” konuşmasının metni üzerinde çalışmayı planlıyor.
Adana'da korkutan deprem!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Salgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum