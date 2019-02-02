Trump ‘Birliğin Durumu’ Konuşmasında Ne Mesajlar Verecek?

Beyaz Saray’da iki yılını geride bırakan Başkan Donald Trump 5 Şubat Salı günü “Birliğin Durumu” konuşmasını yapacak. Trump’ın Temsilciler Meclisi’nden yapacağı konuşmada, Demokratlarla arasında en tartışmalı konu haline gelen ve Amerika’da hükümetin 35 gün kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına duvar anlaşmazlığından Afganistan ve Suriye gibi dış politika konularına değinmesi bekleniyor.

Başkan Trump dün yaptığı açıklamada Amerikan siyasetinde bir gelenek olan “Birliğin Durumu” konuşmasında Meksika sınırına duvar konusuna kapsamlı şekilde değineceğinin işaretini vermişti. Tartışmalı bir başkanlık dönemini sıfırlayıp yola devam etmesi konusunda Cumhuriyetçilerin baskısıyla karşı karşıya kalan Trump’ın yapacağı konuşmada, Demokratlara “Ya beraber çalışarak ilerleyelim, ya da birbirimizle kavga edip yerimizde sayalım” mesajını vermesi bekleniyor.

Ancak Trump’ın Meksika sınırına duvar tartışmasına kapsamlı bir şekilde değinmesi, Beyaz Saray’a yakın bazı isimler dahil olmak üzere, çok sayıda Cumhuriyetçinin Trump’a söylemini yumuşatması ve hükümetin kapanması konusunu geride bırakılması amacıyla kullanması çağrısında bulunduğu uzlaşmacı bir ton benimseme çabasına zarar verebilir.