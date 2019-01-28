HABER

Trump Birliğin Durumu Konuşmasını Erteledi

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasını hükümet açılana kadar erteleme kararı aldı. Trump daha önce konuşmayı yapmak için alternatif bir yer arayacağını söylemişti

Trump Birliğin Durumu Konuşmasını Erteledi

Başkan Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasını hükümet açılana kadar erteleme kararı aldı.

Trump daha önce konuşmayı yapmak için alternatif bir yer arayacağını söylemişti ancak Çarşamba gecesi yazdığı Twitter mesajında “Hiçbir mekan Temsilciler Meclisi’nin tarihi, geleneği ve önemiyle yarışamaz” diyerek alternatif arayışına girmeyeceğini söyledi.

Başkan’ın 29 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde yapması planlanan konuşması, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan Trump arasında karşılıklı mektup trafiğine neden olmuştu. Son olarak Pelosi hükümetin kapalı olmasından dolayı Trump’tan konuşmayı ertelemesini istemişti.

Trump ise bunun karşısında Demokratlar'ın “radikalleştiğini” söylemiş, konuşmanın iptal edilmesinin “ayıp” olduğunu belirtmiş ve “Pelosi'nin bu hamlesi hepimizin sevdiği ülkemiz için büyük bir leke” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Çarşamba gecesi attığı Twitter mesajında “Hükümet kapalıyken Pelosi benden Birliğin Durumu konuşmasını yapmamı istedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra hükümet kapalı olduğu için fikrini değiştirdi ve konuşma için daha ileri bir tarih önerdi. Bu onun kendi görüşüdür. Ben de konuşmayı hükümet açılınca yapacağım” ifadelerini kullandı.

Başkan’ın konuşmayı ertelemeyi kabul etmesi deneyimli Demokrat siyasetçi Nancy Pelosi karşısında boyun eğdiği yorumlarına neden oldu.

Başkan Trump’ın yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişinin önlenmesi için Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın maliyetinin bütçe tasarısında yer almasını istemesi Kongre’de çıkmaza neden olmuş durumda. Tasarı üzerinde Kongre’de uzlaşılamaması yüzünden hükümet 22 Aralık’tan buyana kapalı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Venezuela’da Dengeler Değişir mi?Venezuela’da Dengeler Değişir mi?
Senato Krizi Çözebilecek mi?Senato Krizi Çözebilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.