Trump Birliğin Durumu Konuşmasını Erteledi

Başkan Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasını hükümet açılana kadar erteleme kararı aldı.

Trump daha önce konuşmayı yapmak için alternatif bir yer arayacağını söylemişti ancak Çarşamba gecesi yazdığı Twitter mesajında “Hiçbir mekan Temsilciler Meclisi’nin tarihi, geleneği ve önemiyle yarışamaz” diyerek alternatif arayışına girmeyeceğini söyledi.

Başkan’ın 29 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde yapması planlanan konuşması, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan Trump arasında karşılıklı mektup trafiğine neden olmuştu. Son olarak Pelosi hükümetin kapalı olmasından dolayı Trump’tan konuşmayı ertelemesini istemişti.

Trump ise bunun karşısında Demokratlar'ın “radikalleştiğini” söylemiş, konuşmanın iptal edilmesinin “ayıp” olduğunu belirtmiş ve “Pelosi'nin bu hamlesi hepimizin sevdiği ülkemiz için büyük bir leke” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Çarşamba gecesi attığı Twitter mesajında “Hükümet kapalıyken Pelosi benden Birliğin Durumu konuşmasını yapmamı istedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra hükümet kapalı olduğu için fikrini değiştirdi ve konuşma için daha ileri bir tarih önerdi. Bu onun kendi görüşüdür. Ben de konuşmayı hükümet açılınca yapacağım” ifadelerini kullandı.