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Trump, BM Genel Kurulu'na hitap etti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini söyledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceği uyarısında bulundu.

BM 73. Genel Kurulu'na hitap eden Trump, konuşmasına ''İki yıldan kısa bir sürede, yönetimim ülkemizin tarihinde neredeyse her yönetimden daha fazlasını başardı.'' diyerek başladı.

Trump'ın bu ifadesi BM Genel Kurulu'nda gülüşmelere neden oldu. Trump ise gülümseyerek ''Bu tepkiyi beklemiyordum ama sorun yok diyerek'' konuşmasına devam etti.

ABD'nin Kuzey Kore ile yürüttüğü nükleer görüşmeleri değerlendiren Trump, ''Kuzey Kore lideri Kim'e cesareti ve attığı adımlar için teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.

Trump, Kuzey Kore tam anlamıyla nükleer silahsızlanana kadar yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Suriye'deki trajedinin ise içler acısı olduğunu söyleyen Trump, Suriye'de rejime kimyasal silah uyarısında da bulundu.

Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini söyledi.

Trump konuşmasını yaparken, onun hemen ardından konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerinden kalkarak kürsüye gireceği bölüme yöneldi.

(Sürecek)

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