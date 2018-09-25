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Trump, BM Genel Kurulu'na hitap etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "İran anlaşması kapsamında kaldırdığımız nükleer yaptırımları geçen ay yeniden uygulamaya başladık. Buna 5 Kasım'da devam edilecek. Dahası da gelecek. İran'a ham petrol ithal eden ülkelerle satın almalarını durdurmaları konusunda görüşüyoruz." - "OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını artırmayı durdurmalarını istiyoruz, şu saatten sonra petrol fiyatlarını azaltmaya ve askeri korumaya yardım etmeye çağırıyoruz" - "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adaleti, meşruluğu ve otoritesi olduğuna inanmıyor."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Yemen'deki kanın dökülmesine neden olmakla suçladığı İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırdıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Trump, Suriye ve Yemen'de akan kandan önemli ölçüde İran'ı sorumlu tuttuğunu belirtti.

Trump, uygulanan ekonomik baskılar için, "İran anlaşması kapsamında kaldırdığımız nükleer yaptırımları geçen ay yeniden uygulamaya başladık. Buna 5 Kasım'da devam edilecek. Dahası da gelecek. İran'a ham petrol ithal eden ülkelerle satın almalarını durdurmaları konusunda görüşüyoruz. " diye konuştu.

İran'ın dünyaya en tehlikeli silahlarla tehdit oluşturduğunu savunan Trump, "Amerika'ya ölüm" diyen ve İsrail'i yok etmekle tehdit eden bir rejime izin veremeyeceklerini söyledi.

Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının da bölgeye istikrar ve huzur getirmeyi amaçladığını öne sürdü.

- "Petrol fiyatlarını indirin" çağrısı

ABD’nin dünyanın en büyük enerji üreticisi olduğuna işaret eden Trump, "Biz makul fiyatta petrol, kömür ve doğal gaz ihracına hazırız. OPEC üyesi ülkeler her zaman olduğu gibi başka ülkelere kazık atmaya çalışıyor, bunu sevmiyorum.” görüşünü paylaştı.

Trump, yüksek fiyat nedeniyle OPEC'i eleştirerek, "OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını artırmayı durdurmalarını istiyoruz, şu saatten sonra petrol fiyatlarını azaltmaya ve askeri korumaya yardım etmeye çağırıyoruz. Bu korkunç fiyatların daha da artmasına sessiz kalamayız.” diye konuştu.

- UCM'ye eleştiri

BM İnsan Hakları Konseyinin ABD'nin reform isteklerini yerine getirene kadar ülkesinin bu yapının içine tekrar dönmeyeceğini belirten Trump, "Aynı nedenlerle Uluslararası Ceza Mahkemesine de destek vermeyeceğiz. ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin adaleti, meşruluğu ve otoritesi olduğuna inanmıyor." diye konuştu.

Trump, ülkesinin Latin Amerika'daki ortaklarıyla da kontrolsüz göçün önlenmesi için çalıştığını belirterek, "İnsan kaçakçılığı insani bir şey değil. Bunun hiç görülmemiş bir oranda devam ettiğini görmek çok korkunç, çok zalimce." diye konuştu.

Venezuela'nın da dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyken sosyalist rejimle iflasa gittiğini vurgulayan Trump, "Burada toplanan ülkelere, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi için bize katılma çağrısı yapıyorum. Bugün Maduro'nun çevresini ve yakın danışmanlarını hedef alan yeni yaptırımları açıkladık." diye konuştu.

Trump, ABD'nin yaptığı yardımlar konusunda bundan sonra sert bir tutum sergileyeceğini belirterek, "Korumamızı ve dolarımızı alan ülkeler de bizim çıkarlarımızı gözetiyor mu bakacağız. Sadece bize saygı duyanlara ve dostlarımıza dış yardım yapacağız." diye konuştu.

(Bitti)

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