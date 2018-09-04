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"Trump, BMGK'daki İran oturumunu yönetecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

"Trump, BMGK'daki İran oturumunu yönetecek"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu ay içinde yapılacak İran oturumunu yöneteceği açıklandı.

BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı.

Haley burada yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, bu ay içinde BMGK'da yapılacak İran oturumunu yönetecek." diye konuştu.

BMGK'daki İran oturumu BM Genel Kurulundaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül'de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK İran oturumu Trump

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