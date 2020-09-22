Trump BM’ye Hitabında Çin’i Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, Birleşmiş Milletler’in (BM) Corona virüsü salgınını kontrol altına almada başarısız kaldığı gerekçesiyle Çin’den “hesap sorması” gerektiğini söyledi. BM Genel Kurulu’nun bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlediği toplantılara önceden kaydedilmiş video mesajla katılan Trump, konuşmasında ABD’de 200 bin, dünya genelindeyse 1 milyon civarında can kaybına neden olan Corona virüsü salgınına geniş yer ayırdı ve özellikle Çin’i eleştirdi. “BM Çin’den hesap sormalı” “BM, eylemlerinden dolayı Çin’den hesap sormalı” diyen Trump, virüs için yine “Çin Virüsü” ifadesini kullandı. Trump, “2. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve BM’nin kurulmasından 75 yıl sonra, tekrar büyük bir küresel mücadelenin içerisindeyiz. Görünmez düşman, 188 ülkede sayısız yaşama mal olan Çin Virüsü’ne karşı zor bir savaş veriyoruz” diye konuştu. Trump, ABD’de de salgınla mücadelede 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kapsamlı seferberliği hayata geçirdiklerini belirterek, “Aşı sağlayacağız, virüsü yeneceğiz, salgını sona erdireceğiz ve daha önce eşi görülmemiş yeni bir refah, işbirliği ve barış dönemine gireceğiz” dedi.

Salgının ilk zamanlarında Çin’in yurtiçi seyahatleri kısıtlamış olsa da Çin’den diğer ülkelere uçuşlara ve salgının dünyaya yayılmasına izin verdiğini söyleyen Trump, Çin’in etkisinde olduğunu savunduğu Dünya Sağlık Örgütü’nü de yine hedef aldı. Trump, “Çin hükümeti ve adeta Çin’in kontrolundaki Dünya Sağlık Örgütü, insandan insana bulaşmaya dair kanıt bulunmadığı yönünde yanlış bir beyanda bulundu. Sonra da belirti göstermeyenlerin hastalığı yaymayacağı şeklinde yanlış bilgi verdiler” ifadelerini kullandı. “Dertleri iklim değişikliği değil Amerika’yı cezalandırmak” İklim değişikliği konusuna da konuşmasında değinen Trump, bu konuda Amerika’nın haksız yere hedef alındığı mesajını verdi ve yine Çin’e yüklendi. Trump, “Bir taraftan Amerika’nın çevre konusundaki fevkalade karnesine saldırırken, diğer taraftan Çin’in yaygın şekilde çevreyi kirletmesini görmezden gelenler çevreyi umursamıyor. Onlar sadece Amerika’yı cezalandırmak istiyorlar ve ben buna izin vermeyeceğim” diye konuştu.

Trump, “Çin her yıl milyonlarca ton plastik ve çöpü okyanuslara atıyor, aşırı avcılıkla diğer ülkelerin sularında balık nüfusunun azalmasına neden oluyor, geniş boyutta mercan kayalıklarını yok ediyor, atmosfere diğer bütün ülkelerden daha fazla zehirli merkür salıyor. Çin’in karbon salınımları da Amerika’nın neredeyse iki katı ve bu oran süratle artıyor. Bunun tersine, tek taralı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmemden bu yana geçen yıl Amerika karbon salınımlarını anlaşmadaki her ülkeden daha fazla azalttı” ifadelerini kullandı. “BM etkili bir teşkilat olmak istiyorsa gerçek sorunlara odaklanmalı” Trump, “BM etkili bir teşkilat olmak istiyorsa dünyanın gerçek sorunlarına odaklanmalı. Buna terörizm, kadınlara yönelik baskı, zorla çalıştırma, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve insan ticareti, dine dayalı zulüm ve dini azınlıklara yönelik etnik temizlik dahil” dedi. Trump, Amerika’nın insan hakları alanında da her zaman lider konumda olmayı sürdüreceğini vurguladı. “Dünyada barış elçisiyiz”

“Amerikan refahının dünya genelinde özgürlükler ve güvenliğin temeli olduğunu” kaydeden Trump, Kosova ve Sırbistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğuyla varılan barış anlaşmaları gibi başarılarına da konuşmasında yer ayırdı. Trump, “Üç yıl gibi kısa bir sürede, tarihteki en büyük ekonomiyi inşa ettik. Son dört yılda ordumuz için 2,5 trilyon dolar harcadık. NATO İttifakı’nı yeniden canlandırdık. Berbat İran Nükleer Anlaşması’ndan çekildik ve dünyanın en önde gelen terör destekçisine ağır yaptırımlar getirdik. Bu ay içinde Sırbistan ve Kosova arasında bir barış anlaşmasına varılmasını sağladık. Ortadoğu’da da hiçbir ilerleme olmayan yılların ardından, iki barış anlaşmasıyla dönüm noktası niteliğinde yeni bir çığır açtık” diye konuştu. IŞİD’i de “yüzde 100” oranda dünyadan sildiklerini, kurucusu ve lideri El Bağdadi’yi ve “dünyanın en büyük teröristi” İranlı general Kasım Süleymani’yi de öldürdüklerini belirten Trump, ABD’nin şu anda Afganistan’da da savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini ve bu ülkedeki askerlerini geri çekme aşamasında olduğunu söyledi. Trump, “ABD, barış elçisi olarak kaderimizi tayin ediyor” dedi.