Trump Boeing 737 Max 8-9’un Uçuşlarının Durması Emrini Verdi

Trump da Twitter mesajında uçakların giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtmişti.

Boeing yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şirketin üst yöneticisi Dennis Muilenburg Trump’la telefon konuşmasında uçağın güvenli olduğu konusunda güvence vermişti.

Trump yönetimi de hem içerden hem de dışardan bu konuda gelen baskılarla karşılaşıyordu.

Amerikalı yetkililer, havayolları ve üretici firmalar, uçağın güvenli olduğunu iddia ediyorlardı.

Etiyopya’daki kazanın ardından Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte birçok ülkenin 737 Max tipi uçakların seferlerini askıya almasından sonra, Boeing şirketi ve Amerikalı havacılık yetkililerine yönelik baskılar artmıştı.

Boeing’in inanılmaz bir şirket olduğunu belirten Trump bununla birlikte bir sonuçla geline kadar bu uçakların uçuşlarının durdurulduğunu kaydetti.

Boeing , Max 8’lerin uçuşlarını durdurma gibi bir planları olmadığını kaydetmişti. Amerikan Federal Havacılık Dairesi de uçakların sefere çıkarılmaması için bir gerekçe olmadığını belirtmişti.

Kazanın ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke 737 Max 8 uçaklarının seferlerini askıya almıştı.

Amerika’da hem Demokrathem Cumhuriyetçi senatörlerin bazıları da Federal Havacılık Dairesi FAA’ye diğer ülkelerle aynı adımı atması çağrısında bulunmuştu.

Amerikalı eski Ulaştırma Bakanı Ray LaHood CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, bu uçakların Boeing ve FAA tarafından incelemeden geçirilene kadar sefere çıkarılmamaları gerektiğini söylemişti.

İki işçi sendikası da uçuşların askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Bazı havayolları, bazı yolcuların Max 8’le uçmamak için uçuş planlarını değiştirdiklerinin farkında olduklarını da belirtmişti.

Amerika dahil bazı ülkelerdeki yetkililer, Max 8’in yazılımında yanlışlık olabileceğini ve bunun kazaya neden olmuş olabileceğini kaydediyor.

Borsa değeri iki günde yüzde 11 düşen Boeing, 737 Max 8’in uçuş güvenlik yazılımını geliştirmekte olduğunu açıklamıştı.

Etiyopya’da Pazar günü içinde 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 Max 8 tipi uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta kurtulan olmamıştı.

Aynı tip uçak 29 Ekim’de Cava Denizi’ne düşmüş, uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti.

