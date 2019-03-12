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Trump Boeing CEO’suyla Telefonda Görüştü

12.03.2019 22:17 | Son Güncelleme

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke Etiyopya Havayolları kazasının ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçağın uçuşlarını askıya aldı. "Uçaktaki yazılım sorunlu mu?" sorusunun yanıtı tartışılıyor. Uçak kazaları Başkan Trump'ın da gündeminde. Trump Boeing CEO'su ile telefonda görüştü

Trump Boeing CEO’suyla Telefonda Görüştü

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesinin ardından aralarında Türk Hava Yolları’nın (THY) da olduğu Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda havayolu şirketi bu tip yolcu uçağının seferlerini geçici bir süreliğine askıya almıştı.

Amerika’nın da son 5 ay içinde iki kez ölümcül kazaya karışan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının seferlerinin askıya alınması yönünde çağrılar yapıldı Senatörler Richard Blumenthal, Mitt Romney ve Elizabeth Warren, önde gelen Amerikan havayolları şirketlerinden Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının seferlerinin askıya alınması talebinde bulunmuştu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise böyle bir adım atmak için henüz zerken olduğunu ifade etti.

Bu tartışmanın yaşandığı saatlerde ABD Başkanı Donald Trump Boeing şirketinin CEO’su Denniz Muilenburg ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinin içeriği ile ilgili bilgi verilmedi.

Etiyopya Havayoları’na ait Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçarken kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, 157 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Boeing’in aynı model uçağı, Ekim ayında Endonezya’nın Cakarta kentinden havalandıktan dakikalar sonra Cava Denizi’nde düşmüş, 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump’tan uçuş güvenliği ve teknoloji mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Twitter'dan uçuş güvenliği ve teknoloji arasındaki ilişkiye değinen bir dizi mesaj paylaştı.

Uçakların karmaşıklaştığını savunan Trump "Artık pilotlardan çok MIT'den bilgisayar bilimcilerine ihtiyaç var. Bunu pek çok üründe görüyorum. Çoğu zaman eski ve daha basit olan daha iyiyken, bir gereksiz adım daha atılmak isteniyor" diye yazdı.

Trump Twitter mesajının devamında "Saliseler içinde karar alınması gerekiyor ve bu karmaşıklık tehlike yaratıyor. Büyük maliyetle yapılan bu işler çok az kazanım getiriyor. Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben uçağın kontrolunu hızlı ve kolay şekilde alabilecek olan harika uçuş profesyonellerini isterim" ifadelerini kullandı.

Uçuş kontrol yazılımında mı sorun var?

Arama ekipleri kaza yerinin yakınında uçağın kara kutusuna ulaştı. Bu gelişmenin uçağın düşme nedeniyle ilgili soruşturmaya ışık tutması bekleniyor. Ancak havacılık uzmanları Ekim ayındaki kazadan hareketle Boeing 737 Max tipi yolcu uçağında bulunan uçuş kontrol yazılımının sorunlu olabileceğini belirtiyor.

Boeing 737 Max tipi uçaklar Mayıs 2017’den beri kullanımda. Gövdesi dar olan Boeing 737 Max’in en önemli özelliği büyük motorun sağladığı yakıt tasarrufu. 2019 Ocak ayı itibariyle Boeing 5,011 adet 737 Max siparişi aldı, 350 uçak 16 havayolu şirketine teslim edildi.

Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı biri Etiyopya’daki son kaza olmak üzere 5 ay içinde iki ölümcül kazaya karıştı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken havacılık uzmanları Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) adı verilen ve uçakların “stall” (uçağın havada tutunmasını sağlayan süratin altına düşmesi) olmasını engellemeyi amaçlayan yazılıma dikkat çekiyor.

Söz konusu yazılım uçak hava akımlarını görmeyen tehlikeli bir açıya geldiğinde uçağın burnunu otomatik olarak aşağı yönlendiriyor. Boeing uçuş kontrol yazılımını güçlendirmek için çalıştığını ve yazılımın önümüzdeki günlerde değiştirileceğini belirtiyor.

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