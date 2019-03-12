Trump Boeing CEO’suyla Telefonda Görüştü

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesinin ardından aralarında Türk Hava Yolları’nın (THY) da olduğu Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda havayolu şirketi bu tip yolcu uçağının seferlerini geçici bir süreliğine askıya almıştı.

Amerika’nın da son 5 ay içinde iki kez ölümcül kazaya karışan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının seferlerinin askıya alınması yönünde çağrılar yapıldı Senatörler Richard Blumenthal, Mitt Romney ve Elizabeth Warren, önde gelen Amerikan havayolları şirketlerinden Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının seferlerinin askıya alınması talebinde bulunmuştu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise böyle bir adım atmak için henüz zerken olduğunu ifade etti.

Bu tartışmanın yaşandığı saatlerde ABD Başkanı Donald Trump Boeing şirketinin CEO’su Denniz Muilenburg ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinin içeriği ile ilgili bilgi verilmedi.

Etiyopya Havayoları’na ait Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçarken kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, 157 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Boeing’in aynı model uçağı, Ekim ayında Endonezya’nın Cakarta kentinden havalandıktan dakikalar sonra Cava Denizi’nde düşmüş, 189 kişi hayatını kaybetmişti.