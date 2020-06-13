Trump: ’’Boğaza Bastırma Yöntemi Çoğu Durumda Yasaklanmalı’’

Başkan Donald Trump, polisin gözaltı esnasında zanlıların boğazına bastırarak hareketsiz bırakma yönteminin çoğu durumda yasaklanması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte Trump, ‘’chokehold’’ adı verilen bu yöntemin, polisle zanlının bire bir kaldığı bazı durumlarda kullanılmasının anlaşılır bulunabileceğini belirtti.

Fox News televizyonuna konuşan Trump, ’’Boğaza bastırma yöntemini sevmiyorum ama bazen, eğer tekseniz ve biriyle boğuşuyorsanız bu zor bir durum. Genel anlamda söylersem, bu yöntemin sona erdirilmesi bence çok iyi olacaktır’’ ifadesini kullandı.

Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un, 25 Mayıs’ta bir polis memuru tarafından 9 dakikaya yakın süreyle boğazına bastırılması sonrası hayatını kaybetmesi sadece ABD’nin dört bir tarafında değil, dünya genelinde de protestolara neden oldu.

Trump, siyah Amerikalılara karşı polis şiddeti hakkında, ’’Bence bu utanç verici ve son bulmalı’’ diyen Trump, ’’çürük bir elmanın’’, halkı ’’gerçek anlamda gözeten’’ güvenlik görevlilerinin imajını yerle bir etmesine izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.