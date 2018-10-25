Trump: Bombalı Paketler Amerika'nın Demokrasisine Saldırıdır

Amerika Başkanı Donald Trump, eski Başkanlar Obama ve Clinton’ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimleri hedef alan bombalı paket eylemlerini Amerikan demokrasisine saldırı olarak nitelendirdi.
Trump, bombalı paketlerin ortaya çıkmasından saatler sonra 6 Kasım’da Amerika’da yapılacak ara seçimler dolayısıyla Wisconsin eyaletinde bir mitinge katıldı. Yetkililer eski Başkan Barack Obama, Trump’ın 2016 seçimlerdeki rakibi Hillary Clinton ve diğer önde gelen Demokrat partili isimlere giden bombalı paketleri kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyor.
Gün boyunca tüm mitinglerde liderler sağduyu çağrısı yaptılar. Trump da bu yönde sözler sarf etti.
Trump, “Kimse siyasi rakipliği tarihi düşmanlıklarla karşılaştırmamalı. Bu sık sık yapılıyor buna bir son verilmeli. İnsanlara rahatsızlık vermemeli kamu mallarına zarar vermemeliyiz. Farklı düşüncelerimizi izah etmenin bir yolu var. Bunu barışçıl biçimde oylarımızı kullanarak yapmalıyız. İstediğimiz bu” dedi.
Kamuoyu önünde rakiplerine yönelik yaptığı eleştirileriyle tanınan Trump, siyasi rakipleri ahlaki açıdan kusurlu bulmaya son verilmesi çağrısında bulundu.
Mitinglerinde kullandığı dilin aksine bu defa Başkan Trump kendisinin da daha nazik olacağını söyledi ama medyayı ulusal bir dil kullanmamakla eleştirdi.
CNN Başkanı Jeff Zucker bir açıklama yayınladı ve Trump yönetiminin sık sık medyaya yönelik saldırılarının ne gibi ciddi sonuçlar doğrucağının farkında olmadıklarını söyledi.
Zucker, “Başkan ve özellikle Beyaz Saray Basın Sözcüsü, kullandığı ifadelerin ne anlama geldiğini idrak etmeli. Şu ana kadar bunu anlamadıklarını ortaya koydular” dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders bu açıklamaya Twitter üzerinden yanıt verdi ve Zucker’ı bozgunculuk yapmakla suçladı.
Sanders, “Başkan Trump, Amerikalılara biraraya gelme ve siyasi şiddet içeren tehdit ya da eylemlerin Amerika’da yeri olmadığını gösterme çağrısı yaptı. Buna rağmen siz saldırmayı ve bölücü olmayı seçiyorsunuz. Amerika her tür siyasi şiddete karşı birleşmelidir” diye yazdı.
Beyaz Saray’da yaptığı ilk açıklamada Trump, boru tipi bomba içeren paketlerden dolayı son derece sinirli ve mutsuz olduğunu söyledi ve bunu, “iğrenç” ve “aşağılıkça” olarak nitelendirdi.
Söz konusu bombalı paketler Başkan Trump’ı eleştiren, eski adalet bakanı, eski CIA direktörü ve eski demokrat kongre üyeleri gibi tanınmış isimlere gönderildi.
Trump, “Amerikan halkının güvenliği benim en büyük önceliğim” diye konuştu.
Demokrat partinin Temsilciler Meclisi ve Kongre’deki azınlık liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer da bir açıklama yayınlayarak Başkan Donald Trump’ı siyasi karışıklık yaratmakla suçladılar.
Açıklamada, “Başkan defalarca siyasi şiddete göz yumdu ve eylemleri ve sözleriyle Amerikalıları böldü” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Başkan Trump’ın bir mitinglerinde yaptığı konuşmalarda, bir vekilin bir gazeteciye fiziksel saldırısını savunan sözleri örnek gösterildi ve Başkan’ın basını halkın düşmanı olarak resmettiği ifade edildi.
Birden fazla bombalı paket
Gizli Servis’in eski Başkan Clinton ve Obama’nın New York ve Washington’daki evlerine gönderilen bombalı paketleri tespit edip adrese gitmeden el konulduğunu duyurduğu dakikalarda, New York’ta CNN televizyonu stüdyolarının bulunduğu Time Warner binası boşaltılmaya başlandı. CNN’in bulunduğu binanın muhaberat odasında eski CIA Direktörü John Brennan adına gönderilmiş şüpheli bir paket tespit edildi.
Binaya gönderilen içerisinde bir düzenek bulunan paket, New York Polisi Bomba İmha Ekipleri’ne ait özel bir araçla binadan çıkarıldı ve polis merkezine götürüldü. Brennan CNN televizyonunun rakibi MSNBC televizyonunda yorumculuk yapıyor.
Terör yaratma girişimi
FBI Direktörü Christopher Wray, soruşturmanın FBI’ın birinci önceliği olduğunu söyledi.
Wray yaptığı açıklamada, “Diğer güvenlik birimleriyle birlikte FBI’ın tüm imkanlarını seferber ettik ve bu paketlerin gönderilmesinin arkasında kimin olduğunu tespit etmek üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
New York Polisi, patlayıcı düzenek içeren paketlerde ayrıca beyaz bir toz da bulunduğunu açıkladı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olayların ardından yaptığı açıklamada, “Bugün gördüğümüz şey bir terör yaratma girişimi” dedi ve şu aşamada herhangi başka bir tehdit tespit edilmediğini söyledi.
FBI ayrıca, Florida eyaletinin Sunrise bölgesinde de eski kongre üyesi ve Demokrat Ulusal Komitesi eski başkanı Debbie Wasserman Schultz’un ofisinin yakınlarında bulunan şüpheli bir pakedi araştırdığını açıkladı. Bölgedeki yerel haberlerde, pakedin Obama döneminde eyalet adalet bakanlığını yapan Eric Holder adına gönderilmiş olduğunu ancak adres tespitinde sorun olduğu için gönderici olarak görülen Wasserman Schultz’un adresine geri döndüğü iddia edildi.
Diğer paketlerde de eski kongre üyesi Wasserman Schulz gönderici kişi olarak görünüyor.
Gizli Servis Clinton’lara gönderilen pakedin New York’ta ailenin evininin yakınında bulunan posta görüntüleme merkezinde Salı günü fark edildiğini açıkladı.
Florida’da bir etkinlikte bulunan ve burada açıklama yapan eski dışişleri bakanı ve Trump’ın seçimlerdeki rakibi Hillary Clinton, Gizli Servis’e teşekkür etti ve “Sorunlu zamanlar öyle değil mi?Derin ayrılıkların olduğu bir dönemdeyiz yapmamız gereken tüm ülkeyi biraraya getirmek dedi.
Paketler engellendi
Obama ailesinin evine gönderilen paket de benzer şekilde Washington’daki askeri posta dağıtım merkezinde fark edildi.
Kaliforniya Kongre Üyesi Maxine Waters’a da iki şüpheli paket gönderildi. Paketlerden biri evine diğeri de ofisine yollanmıştı. Paketlerden biri Maryland’teki Kongre Posta Dağıtım Merkezi’nde tespit edildi diğeri de Los Angeles’taki dağıtım merkezinde bir görevli denetimci tarafından fark edildi.
İlk bombalı paket Pazartesi günü ünlü milyarder George Soros’un New York’taki evinin dışındaki posta kutusunda bulunmuştu. Soros Demokrat partinin önde gelen bağışçılarından biri.
Gizli Servis yetkilileri Obama ve Clinton’a gönderilen paketlerin patlayıcılara karşı rutin kontrol işlemleri sırasında fark edildiğini, dolayısıyla bu paketlerin hiçbir şekilde Obama ve Clinton’a gönderilmediğini dolayısıyla eski Başkan ve dışişleri bakanının herhangi bir riskle karşı karşıya kalmadıklarını açıkladı.
Yetkililer tüm paketlerin benzer patlayıcı düzeneklere sahip olduklarını açıkladı.
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