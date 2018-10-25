Trump: Bombalı Paketler Amerika'nın Demokrasisine Saldırıdır

Trump, “Kimse siyasi rakipliği tarihi düşmanlıklarla karşılaştırmamalı. Bu sık sık yapılıyor buna bir son verilmeli. İnsanlara rahatsızlık vermemeli kamu mallarına zarar vermemeliyiz. Farklı düşüncelerimizi izah etmenin bir yolu var. Bunu barışçıl biçimde oylarımızı kullanarak yapmalıyız. İstediğimiz bu” dedi.

Gün boyunca tüm mitinglerde liderler sağduyu çağrısı yaptılar. Trump da bu yönde sözler sarf etti.

Trump, bombalı paketlerin ortaya çıkmasından saatler sonra 6 Kasım’da Amerika’da yapılacak ara seçimler dolayısıyla Wisconsin eyaletinde bir mitinge katıldı. Yetkililer eski Başkan Barack Obama, Trump’ın 2016 seçimlerdeki rakibi Hillary Clinton ve diğer önde gelen Demokrat partili isimlere giden bombalı paketleri kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyor.

Amerika Başkanı Donald Trump, eski Başkanlar Obama ve Clinton’ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimleri hedef alan bombalı paket eylemlerini Amerikan demokrasisine saldırı olarak nitelendirdi.

Mitinglerinde kullandığı dilin aksine bu defa Başkan Trump kendisinin da daha nazik olacağını söyledi ama medyayı ulusal bir dil kullanmamakla eleştirdi.

CNN Başkanı Jeff Zucker bir açıklama yayınladı ve Trump yönetiminin sık sık medyaya yönelik saldırılarının ne gibi ciddi sonuçlar doğrucağının farkında olmadıklarını söyledi.

Zucker, “Başkan ve özellikle Beyaz Saray Basın Sözcüsü, kullandığı ifadelerin ne anlama geldiğini idrak etmeli. Şu ana kadar bunu anlamadıklarını ortaya koydular” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders bu açıklamaya Twitter üzerinden yanıt verdi ve Zucker’ı bozgunculuk yapmakla suçladı.

Sanders, “Başkan Trump, Amerikalılara biraraya gelme ve siyasi şiddet içeren tehdit ya da eylemlerin Amerika’da yeri olmadığını gösterme çağrısı yaptı. Buna rağmen siz saldırmayı ve bölücü olmayı seçiyorsunuz. Amerika her tür siyasi şiddete karşı birleşmelidir” diye yazdı.

Beyaz Saray’da yaptığı ilk açıklamada Trump, boru tipi bomba içeren paketlerden dolayı son derece sinirli ve mutsuz olduğunu söyledi ve bunu, “iğrenç” ve “aşağılıkça” olarak nitelendirdi.