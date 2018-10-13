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Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Papaz Andrew Craig Brunson) Büyük bir ihtimalle kontroller için Almanya'da duracak. Çok büyük bir ihtimalle cumartesi günü Oval Ofis'te olacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla İzmir'de yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da, İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, şöyle konuştu:

"İyi bir haberimiz var. Papaz Andrew Brunson, Türkiye'den uçağa bindi. Bildiğim kadarıyla iyi bir durumda. Büyük bir ihtimalle kontroller için Almanya'da duracak. Çok büyük bir ihtimalle cumartesi günü Oval Ofis'te olacak. Bunun bir şeyle ilgisi yok. Herhangi bir anlaşma yapmadık."

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

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