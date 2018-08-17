HABER

"Trump, Brunson'ı Evanjeliklerin desteği için kullanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rahip Brunson üzerinden 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin desteğini toplamak istediğini yazdı

ABD'de Donald Trump'ın, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığı iddia edildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde "Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, "Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Makalede, ABD'deki Evanjeliklerin, Trump'ın Brunson konusundaki çabalarını "dini özgürlüklere destek" olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu.

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, "Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir 'hassasiyet noktası'. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin başkanlarından Ronald Reagan'ın İç Politika Başdanışmanı olan Gary Bauer de Evanjelik olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback gibi isimlerin bu görevlere getirilmesini de Evanjeliklerin olumlu karşıladığını belirtti.

Son aylarda, Demokrat seçmenlerin, Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde üstünlük sağladığına işaret edilen makalede, "Trump, Demokratların Kongre'nin kontrolü ele alma ihtimalini bertaraf etmeye çalıştığından, Brunson'ın serbest bırakılmasını sağlayarak, 8 Kasım'daki seçimlerde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor." görüşüne yer verildi.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
GÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump evanjelik

En Çok Okunan Haberler

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.