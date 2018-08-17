"Trump, Brunson'ı Evanjeliklerin desteği için kullanıyor"

ABD'de Donald Trump'ın, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığı iddia edildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde "Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, "Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti." değerlendirmesinde bulunuldu.