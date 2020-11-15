Trump: Bu hileli bir seçim

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinin ardından ilk kez rakibi Joe Biden'ın seçim zaferini kabul eden açıklamalarda bulundu. Bir televizyon sunucusunun Twitter paylaşımına yorum yapan Trump, Biden'a işaret ederek "O kazandı, çünkü seçimlerde manipülasyon yapılmıştı" ifadesini kullandı.

Trump bu mesajından kısa bir süre sonra da Twitter üzerinde şu paylaşımda bulundu: "O sadece yalan haber medyasına göre seçimi kazandı. Ben hiçbir şeyikabul etmiyorum! Daha uzun bir yolumuz var. Bu hileli bir seçim!"

Seçimlerden 12 gün sonra ilk kez Biden'in seçimi kazandığını kabul eden ifadeler kullanan Trump, hiçbir kanıt sunmadan seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarında da ısrarlı bir tutum izliyor. Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin seçimlerde yapılan hileyi ortaya çıkartmak için hukuki mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Trump'ın avukatları birçok eyalette seçim sonuçlarına itiraz etmiş, ancak ilgili mahkemeler itiraz başvurularını reddetmişti. Son olarak Cuma günü Pennsylvania, Michigan ve Arizona eyaletlerindeki itirazlar mahkeme tarafından geri çevrilmişti.