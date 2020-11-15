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Trump: Bu hileli bir seçim

15.11.2020 18:20 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Trump, Biden'ın sadece "yalan haber medyasının" gözünde seçimi kazandığını belirterek, seçimlerin "hileli" olduğunu iddiasını tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinin ardından ilk kez rakibi Joe Biden'ın seçim zaferini kabul eden açıklamalarda bulundu. Bir televizyon sunucusunun Twitter paylaşımına yorum yapan Trump, Biden'a işaret ederek "O kazandı, çünkü seçimlerde manipülasyon yapılmıştı" ifadesini kullandı.

Trump bu mesajından kısa bir süre sonra da Twitter üzerinde şu paylaşımda bulundu: "O sadece yalan haber medyasına göre seçimi kazandı. Ben hiçbir şeyikabul etmiyorum! Daha uzun bir yolumuz var. Bu hileli bir seçim!"

Seçimlerden 12 gün sonra ilk kez Biden'in seçimi kazandığını kabul eden ifadeler kullanan Trump, hiçbir kanıt sunmadan seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarında da ısrarlı bir tutum izliyor. Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin seçimlerde yapılan hileyi ortaya çıkartmak için hukuki mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Trump'ın avukatları birçok eyalette seçim sonuçlarına itiraz etmiş, ancak ilgili mahkemeler itiraz başvurularını reddetmişti. Son olarak Cuma günü Pennsylvania, Michigan ve Arizona eyaletlerindeki itirazlar mahkeme tarafından geri çevrilmişti.

Trump'ın iddialarına Cumhuriyetçilerden de destek geliyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Almanya'daki temsilcilerinden Jeffrey Jowett Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, en az beş eyalette "açıkça seçimlerde hile" yapıldığını savundu. Jowett, "Hiçbir zaman seçimlerin tamamında hile yapıldığını söylemedik ama bazı bölgelerdeki küçük değişiklikler seçimin sonucunu bariz bir şekilde etkileyebilir" dedi.

Başkan Trump, ABD medyasının tahminlerine göre 306 delege kazanarak başkan seçilmek için gerekli çoğunluğu sağlayan Biden'ın zaferini kabul etmediği için hükümete kaynaklarını kullanarak hazırlık yapmasını da engelliyor. Görevi devralmaya hazırlanan Biden, ele alacağı ilk konulardan birinin koronavirüs salgını ile mücadele olacağını belirtiyor. Seçici Kurul'un Aralık ayı ortasında yeni başkanı belirlemesi ve Biden'in 20 Ocak'ta göreve başlaması öngörülüyor.

DW,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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