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Trump: "Bu Seçimi Kazandık"

04.11.2020 11:19 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, oy sayımının devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania gibi çekişmeli eyaletlerde seçimi önde bitirdiğini savundu, “Açıkçası, bu seçimi kazandık” dedi

Trump: "Bu Seçimi Kazandık"

Başkan Donald Trump, seçimlerde oy sayımı hala sürmesine karşın, seçimleri kazandığını ilan etti. Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, oyların tamamı sayılana kadar neticenin belli olmayacağını ancak sonuçlara dair iyimser olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, oy sayımının devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania gibi çekişmeli eyaletlerde seçimi önde bitirdiğini savundu, “Açıkçası, bu seçimi kazandık” dedi.

Trump, hala oyların sayılmaya devam etmesine tepki göstererek, “Bu, Amerikan halkı üzerinde bir hile” ifadesini kullandı. Başkan Trump, sayımın durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı planladığını belirtti.

ABD’de bu yılki seçimlerde oy sayımı önceki seçimlere göre daha uzun sürüyor, bunun nedeni de seçmenlerin bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla ve erken oy kullanmayı daha yaygın tercih etmesi.

Trump ise, herhangi bir kanıt ortaya koymadan, posta yoluyla oy kullanmanın seçim hilesi yapılmasına neden olacağını sık sık öne sürmüştü.

Demokrat Partili Biden ise Trump’ın konuşmasından kısa süre önce Delaware eyaletinde destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Bu seçimleri kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum” ifadesini kullanmıştı.

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