Trump Bu Sefer de Google’ı Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, sosyal medya şirketlerini muhafazakar sesleri “bastırmakla” ve “bilgileri, iyi haberleri gizlemekle” suçlayarak, özellikle Google’ı hedef aldı. Trump bu durumu “çok ciddi bir sorun” olarak niteledi ve üzerine gideceklerini belirtti.
Trump sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti: “Google’da ‘Trump haberleri’ için arama sonuçları sadece yalan haber medyasının haberlerini gösteriyor. Diğer bir deyişle, sonuçlar bana ve diğerlerine karşı hileli, dolayısıyla hemen hemen tüm haberler kötü. Yalan haber CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/muhafazakar ve adil medya engelleniyor. Yasadışı değil mi? ‘Trump haberlerinin’ yüzde 96’sı ulusal sol kanat medyasından… Bu çok tehlikeli. Google ve diğerleri muhafazakarların seslerini bastırıyor, bilgileri ve iyi olan haberleri gizliyor. Neleri görebileceğimizi ve göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi bir durum ve üzerine gidilecek.”
Merkezi California’da bulunan Google şirketinden henüz konuyla ilgili bir yorum gelmedi.
Başkan geçen hafta da tüm sosyal medya platformlarını hedef almış ve hepsini sansür uygulamakla suçlamıştı.
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