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Trump Bugün Corona Brifinglerini Yeniden Başlatıyor

21.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Amerika'da vaka sayılarındaki rekor artışlar ve Trump’a desteğin azalması brifinglerin yeniden başlatılmasının ardındaki nedenler olarak yorumlanıyor

Trump Bugün Corona Brifinglerini Yeniden Başlatıyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili günlük bilgilendirme toplantılarını Nisan ayında durduran ABD Başkanı Donald Trump, bu brifinglere bugün yeniden başlıyor.

Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla vaka ve can kaybı yaşanan Amerika’da kısıtlamaların azaltılmasının ardından vaka sayılarında yeniden artış gözlemlenmesi ve Başkan Trump’ın seçmenlerden aldığı destek oranlarının düşüşe geçmesi, brifinglerin yeniden başlatılması kararının ardındaki nedenler olarak yorumlanıyor.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, günlük brifinglerle ilgili “Kamuoyuna bilgi aktarmanın harika bir yolu olduğunu düşünüyorum” diyerek 21 Temmuz, Salı günü itibariyle, salgınla ve tedavi çalışmalarıyla ilgili güncel bilgi paylaşımlarına yeniden başlama planını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de bu brifinglerin “Amerikan halkına, testler arttıkça vakalarda da artış görülüyor olsa da herşeyin yerli yerinde olduğu konusunda güvence vereceğini” söyleyerek, Başkan Trump’a atfen “Başkanın liderliğinde geliştirilen tedaviler sayesinde hastalara daha iyi bir şekilde müdahale edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına katılan şirketlerin temsilcilerinin de günlük bilgilendirme toplantılarına dahil edileceğini belirtmişti ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence ve son dönemlerde fikir ayrılıklarına düştüğü Anthony Fauci gibi üst düzey sağlık yetkililerinin de brifinglere soruları yanıtlamak için katılıp-katılmayacağı henüz bilinmiyor. Zira, Trump daha önceki toplantılarda bilgi paylaşımını kendisi yapmayı tercih ediyordu.

Salgının başlangıç dönemlerinde günlük olarak düzenlenen brifingler Nisan ayının sonunda sonlandırılmıştı. Başkan Trump'ın bu brifinglerden birinde, dezenfektan ve mor ötesi ışınların insan bedeninde Corona virüsüne karşı kullanımı konusunda araştırma önerisi getirmesi tartışma yaratmış, Trump ise eleştirilerin ardından, bunu bir espri olarak gündeme getirdiğini söylemişti.

Salgının ilk evrelerinde, seçmenlerden gördüğü destek oranı anketlere olumlu yansıyan Trump Nisan ayı itibariyle bu desteği kaybetmeye başladı. Trump’ın danışmanlarından Kellyyanne Conway geçen hafta Trump’ın yeniden brifingleri başlatarak halk önünde daha fazla konuşmasını tavsiye ederken, Trump da seçim kampanyası başkanını değiştirerek taktiksel hamleler yapmaya hazırlandığı işaretini verdi.

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