Trump Bugün Corona Brifinglerini Yeniden Başlatıyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili günlük bilgilendirme toplantılarını Nisan ayında durduran ABD Başkanı Donald Trump, bu brifinglere bugün yeniden başlıyor.

Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla vaka ve can kaybı yaşanan Amerika’da kısıtlamaların azaltılmasının ardından vaka sayılarında yeniden artış gözlemlenmesi ve Başkan Trump’ın seçmenlerden aldığı destek oranlarının düşüşe geçmesi, brifinglerin yeniden başlatılması kararının ardındaki nedenler olarak yorumlanıyor.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, günlük brifinglerle ilgili “Kamuoyuna bilgi aktarmanın harika bir yolu olduğunu düşünüyorum” diyerek 21 Temmuz, Salı günü itibariyle, salgınla ve tedavi çalışmalarıyla ilgili güncel bilgi paylaşımlarına yeniden başlama planını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de bu brifinglerin “Amerikan halkına, testler arttıkça vakalarda da artış görülüyor olsa da herşeyin yerli yerinde olduğu konusunda güvence vereceğini” söyleyerek, Başkan Trump’a atfen “Başkanın liderliğinde geliştirilen tedaviler sayesinde hastalara daha iyi bir şekilde müdahale edebiliyoruz” şeklinde konuştu.