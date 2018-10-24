Trump: ‘Bugüne Kadarki En Kötü Örtbas’

Başkan Trump İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Oval Ofis’te soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını “epey sert” olarak niteleyen Trump, Türkiye’deki istihbarat ekibinin temaslarına atıfta bulunarak yakında ellerinde daha fazla bilgi olacağını söyledi.
Trump, “Suudilerin başlangıçta oluşturdukları mefhum çok kötüydü. Kötü şekilde uygulanmıştı. Üzerinin örtülmesi çabası bugüne kadarki en kötü örtbas girişimiydi. Bu fikir kimin aklına geldiyse başı büyük belada, olmalı da” ifadelerini kullandı.
Başkan Trump Suudi Arabistan’la milyar dolarlık silah anlaşmasını bir kez daha gündeme getirirken, bu anlaşmaların istihdam yaratacağını vurguladı. Aksi taktirde Suudi Arabistan’ın Rusya ve Çin’e yöneleceğini belirten Trump, piyasanın rekabetçi olduğunun altını çizdi.
Pompeo: ‘Vizeleri İptal Edilecek’
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Cemal Kaşıkçı konusunda bakanlıktan düzenlenen basın brifinginde açıklama yaptı. Pompeo, "Kaşıkçı olayında sorumluluğu olduğundan şüphelendiğimiz bazı isimleri belirledik dedi.
Pompeo, kişilerin isimlerini ya da sayısını söylemedi ancak Suudi istihbaratı ve dışişleri bakanlığından yetkililerin de aralarında olduğu bazı isimlerin Amerika vizelerinin iptal edileceğini söyledi. Pompeo, başka ülkelerde insan hakları ihlalleri konusunda belirli kişilere yaptırım uygulanmasını öngören Magnitsky yasasının devreye sokulması konusunda Maliye Bakanlığı ile işbirliği ve istişare içinde olduklarını belirtti.
Pompeo’ya “Türkiye işbirliği yapıyor mu?” diye soruldu. Dışişleri Bakanı “Türkler bizimle işbirliği içinde. Onların söylediğine göre Suudiler de Türklerle işbirliği yapıyor. Amerika’nın sorumlu olduğunu düşündüğü kişilerden hesap soracağını göreceksiniz” diye konuştu. Türkiye'nin Kaşıkçı'nın son anlarını gösterdiğini ve elinde olduğunu iddia ettiği ses kaydını dinleyip dinlemediği yönündeki soruyu Pompeo, "Bu konuda ekleyecek bir şeyim yok" diye yanıtladı.
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