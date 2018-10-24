Trump: ‘Bugüne Kadarki En Kötü Örtbas’

Başkan Trump İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Oval Ofis’te soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını “epey sert” olarak niteleyen Trump, Türkiye’deki istihbarat ekibinin temaslarına atıfta bulunarak yakında ellerinde daha fazla bilgi olacağını söyledi.

Trump, “Suudilerin başlangıçta oluşturdukları mefhum çok kötüydü. Kötü şekilde uygulanmıştı. Üzerinin örtülmesi çabası bugüne kadarki en kötü örtbas girişimiydi. Bu fikir kimin aklına geldiyse başı büyük belada, olmalı da” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump Suudi Arabistan’la milyar dolarlık silah anlaşmasını bir kez daha gündeme getirirken, bu anlaşmaların istihdam yaratacağını vurguladı. Aksi taktirde Suudi Arabistan’ın Rusya ve Çin’e yöneleceğini belirten Trump, piyasanın rekabetçi olduğunun altını çizdi.

Pompeo: ‘Vizeleri İptal Edilecek’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Cemal Kaşıkçı konusunda bakanlıktan düzenlenen basın brifinginde açıklama yaptı. Pompeo, "Kaşıkçı olayında sorumluluğu olduğundan şüphelendiğimiz bazı isimleri belirledik dedi.