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Trump 'Büyük bir duyurumuz var' diyerek açıkladı! Demokrat Jeff Van Drew, Cumhuriyetçi Parti'ye geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi'nde Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerine yönelik oylamada "hayır" oyu veren New Jersey Vekili Demokrat Jeff Van Drew, Cumhuriyetçi Parti'ye geçti. Haberi Trump duyururken, Van Drew ise yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti'nin bana daha çok uyduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump 'Büyük bir duyurumuz var' diyerek açıkladı! Demokrat Jeff Van Drew, Cumhuriyetçi Parti'ye geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Van Drew ve yönetimden birçok kişinin katılımıyla Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

"BÜYÜK BİR DUYURUMUZ VAR"

"Büyük bir duyurumuz" var ifadesiyle sözlerine başlayan Trump, "Jeff, Cumhuriyetçi Parti'ye katılacak." dedi.

Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda hakkındaki azil maddelerinin onaylanmasına ilişkin ise "Temsilciler Meclisi'nin azil süreci konusunda yaptığı anayasaya aykırıydı ve yanlıştı. Şu anda kendimi, hakkındaki azil maddeleri Temsilciler Meclisinde onaylanmış gibi hissetmiyorum, çünkü bu süreç düzmece." görüşünü paylaştı.

"DEMOKRATLAR, ELLERİNDEKİ MALZEMEDEN UTANIYOR"

Demokratlar'ın hala azil maddelerini Senato'ya sunmamalarının "anayasaya aykırı" olabileceğini belirten Trump, "Demokratlar, azil maddelerini Senato'ya göndermek istemiyorlar çünkü ellerindeki malzemeden utanıyorlar." diye konuştu.

VAN DREW: TRUMP, SİZE DESTEĞİM SONSUZ

Van Drew ise yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti'nin bana daha çok uyduğunu düşünüyorum. Bu benim olduğum kişi. Sayın Trump, size desteğim sonsuz." dedi.

New Jersey Vekili Van Drew, dün gece Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Trump hakkındaki azil maddelerine "hayır" oyu vermişti.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

(AA)

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