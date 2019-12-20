Trump 'Büyük bir duyurumuz var' diyerek açıkladı! Demokrat Jeff Van Drew, Cumhuriyetçi Parti'ye geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Van Drew ve yönetimden birçok kişinin katılımıyla Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

"BÜYÜK BİR DUYURUMUZ VAR"

"Büyük bir duyurumuz" var ifadesiyle sözlerine başlayan Trump, "Jeff, Cumhuriyetçi Parti'ye katılacak." dedi.

Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda hakkındaki azil maddelerinin onaylanmasına ilişkin ise "Temsilciler Meclisi'nin azil süreci konusunda yaptığı anayasaya aykırıydı ve yanlıştı. Şu anda kendimi, hakkındaki azil maddeleri Temsilciler Meclisinde onaylanmış gibi hissetmiyorum, çünkü bu süreç düzmece." görüşünü paylaştı.

"DEMOKRATLAR, ELLERİNDEKİ MALZEMEDEN UTANIYOR"

Demokratlar'ın hala azil maddelerini Senato'ya sunmamalarının "anayasaya aykırı" olabileceğini belirten Trump, "Demokratlar, azil maddelerini Senato'ya göndermek istemiyorlar çünkü ellerindeki malzemeden utanıyorlar." diye konuştu.

VAN DREW: TRUMP, SİZE DESTEĞİM SONSUZ

Van Drew ise yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti'nin bana daha çok uyduğunu düşünüyorum. Bu benim olduğum kişi. Sayın Trump, size desteğim sonsuz." dedi.