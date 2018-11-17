Trump California'da Yangın Bölgelerinde İnceleme Yapacak

Başkan Donald Trump, California’da günlerdir söndürülemeyen yangınlardan eyalet yetkililerini sorumlu tutmakta ısrar ediyor. Bugün California’ya yola çıkan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada yangınların yıkıcı etkisinin, yetkililerin daha sorumlu davranması durumunda daha az olacağını öne sürdü. Başkan Trump, California temasları sırasında yangından etkilenen bölge halkı ve yetkililerle görüşecek ve yerinde incelemelerde bulunacak. Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere ayaküstü yaptığı açıklamalarda, “Orman yönetmeliğimizi konuşacağız. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Bu durum çok farklı olabilirdi ama herkesin bildiği nokta bu konuda artık bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Hepimiz aynı taraftayız ve bu önemli bir konu” dedi. Trump daha önce yaptığı açıklamada da California’daki yetkilileri suçlamış ve federal yardımı kesmekle tehdit etmişti. Birçok uzman ve bilimadamı küresel ısınmaya dikkat çekerken Trump Twitter’dan verdiği mesajlarında bölgedeki kuraklığa hiç değinmedi.

Trump’ın ziyaretinde hem şu anki California Valisi Jerry Brown hem de yeni seçilen vali Gavin Newson yer alacak. Trump California eyaletinin yangından etkilenen hem kuzey hem de güney bölgelerini ziyaret edecek. Başkan Trump ayrıca itfaiye erleri ve acil durum müdahale ekipleriyle de bir araya gelecek. Çarşamba günü yangında en çok hasar gören Paradise kasabasını, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Federal Acil Durumlar Dairesi Başkanı Brock Long ve California Valisi Brown ziyaret etmişti. Vali Brown burada yaptığı açıklamada iklim değişikliği ve kuraklığın yangını daha da körüklediğini söylerken İçişleri Bakanı Zinke daha temkinli konuşmuştu. Zinke, “Şu an herhangi bir şeyi sorumlu gösterme zamanı değil” dedi ve yangına, yüksek hava sıcaklıkları, kurumuş ağaçlar ve benzeri birçok şeyin neden olmuş olabileceğini söyledi. Eyalet yetkilileri, yangınlarda şu ana kadar hayatını kaybeden kişi sayısının 71’e ulaştığını, ­kayıp olarak kaydı düşülen kişi sayısının bini aştığını açıkladı. Butte County Şerifi de açıklamasında kayıp kişilerin sayısının 631’den 1011’e yükseldiğini söyledi.

Şerif Honea, kayıp sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin, yangından kaçan kişilerin kendilerine ulaşamayan yakınları tarafından kayıp olarak bildirilmesi olduğunu belirtti. Yetkililer bu yüzden halkı, kayıp kişilerin durumları hakkında bilgi paylaşmaya çağırıyor. İtfaiye ekipleri “Kamp ateşi” adı verilen yangınla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yangın dün de büyümeye devam etti. 500’den fazla görevli Kuzey California’da yangın sonucu yok olan Paradise kasabasında küller arasındaki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kasabada yaklaşık 27 bin kişi yaşıyordu ve hali hazırda 12 bin yapı kül olmuş durumda. Yanan binalardan 9 bin 700’ü ev ve yangın halen daha birçok binayı tehdit etmeye devam ediyor. Cuma günü itibariyle yangının etki alanı toplamda 590 kilometrekareye ulaştı ve şu ana kadar yüzde 50’si kontrol altına alındı. Yangınlar nedeniyle 52 bin kişi evlerini terk ederek sığınaklara, otel, motel ve kamp alanı benzeri yerlere yerleştiler. Büyük AVM’lerin otoparkları da çok sayıda kişi tarafından konaklama alanı olarak kullanılıyor.