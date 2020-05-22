Trump: ''Camiler de Açılmalı''

Başkan Donald Trump, Michigan eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Corona salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde kiliselerin faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlamanın özellikle Demokrat Partili eyalet valilerinin öncelikleri arasında yer almamasını eleştirdi.

Trump, ''Ülkemizin normal düzenini geri getirmek istiyorum. Normalleşmek istiyorum. Yapmak istediklerimden birisi de kiliseleri açmak. Çok sayıda Demokrat Partili eyalet valisi, kiliselere saygılı yaklaşım göstermiyor. Kiliselerimizi açmak istiyorum. Pek yakında bu konuda son derece güçlü bir tavır takınacağız'' ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, kiliselerin yanı sıra camileri de açmak isteyip istemediği şeklindeki soruya ise ''Buna camiler dahil'' dedi.

Trump, bir gazetecinin ''Ramazan Bayramı'nı kutlayacak Müslümanlar için bir mesajınız var mı?'' şeklindeki sorusuna ise ''Evet. Onlara iyi dileklerimi gönderiyorum. Çok iyi dileklerimi'' yanıtını verdi.

