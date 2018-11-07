Trump canlı yayında CNN muhabiriyle kavga etti: Kapat o mikrofonu

ABD başkanı, ülkedeki ara seçimlerin ardından kameraların karşısına geçti. Trump’a soru sormak isteyen onlarca gazeteci de salonu doldurdu.
Salonda bulunan CNN muhabiri Jim Acosta, başkana soru sormak için mikrofonu eline alarak ayağa kalktı.
Trump, gazetecinin sorusunun hemen ardından “Siz CNN’i yönetin, ülkeyi yönetmeyi bana bırakın. Kanalı iyi yönetseydiniz reytingleriniz bu kadar düşük olmazdı” dedi.
Trump gazeteciye şöyle seslendi: “Sen çok kaba, berbat bir insansın. CNN seni çalıştırdığı için utanmalı. Yalan haber yapıyorsunuz ve halk düşmanısınız. Yeter bu kadar. Kapat o mikrofonu.”
CNN muhabiri, seçimlere Rusya’nın müdahale ettiği iddiası üzerine açılan soruşturmayı hatırlatarak Trump’a kaygılı olup olmadığını da sordu. Trump, kaygılı olmadığını söyledi.
Trump'ın basından sorumlu görevlilerinden biri de gazetecinin yanına giderek mikrofonu elinden aldı. Trump daha sonra başka bir gazeteciye söz hakkı verdi.
Tartışmanın ardından CNN, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yayınladı: “Başkanın basına süren saldırıları haddini aştı. Bu saldırılar sadece tehlikeli değil, Amerikalılığa rahatsız edici şekilde yakışmıyor. Trump özgür basına saygı duymadığını açıkça söylese de, onu korumak için yemin etti. Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Jim Acosta’nın ve her gazetecinin arkasındayız.”
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