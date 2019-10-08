Trump: Çatışma Türk ekonomisi için yıkıcı olur

NATO üyesi Türkiye’nin önemli bir ticari ortak olduğunu söyleyen Trump, askeri harekatın Türk ekonomisi ve Lira için yıkıcı olacağını kaydetti.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna olası operasyonuyla ilgili tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump, Türkiye'nin Kürtlerle çatışmaya girmesinin sonuçlarının Türk ekonomisi ve Türk Lirası için "yıkıcı" olacağını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Trump, Türkiye'nin ABD'nin ticari ortağı ve NATO'da önemli bir üye ülke olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD'de 13 Kasım'da misafir edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı, "Birçok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Aslında onlar F-35 savaş uçağımız için çelik iskelet yapıyorlar. Aynı zamanda onlarla iyi işler de yaptık, İdlib bölgesinde pek çok hayatı kurtarmamda yardımları oldu" ifadelerini kullandı.

Rahip Brunson hatırlatması

Trump papaz Brunson'ı hatırlatarak "Ricam üzerine daha uzun yıllar hapis yatması öngörülen papaz Brunson'ı sağlıklı bir şekilde geri gönderdiler. Türkiye'nin NATO'nun uzun yıllardır itibar sahibi önemli bir üyesi olduğunu unutmayalım" dedi.