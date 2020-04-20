Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

Günlük basın toplantılarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, test kitlerinin yeterli olmadığı eleştirilerine kendi mizacını yansıtan bir karışılık verdi.

Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı ABD lideri Trump, birkaç gün önce tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantısında federal hükümet ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri de Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında gösterdi.

Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini isteyen ABD lideri, üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Ancak Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.