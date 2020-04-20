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Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Eyalet valileriyle kavgaya tutuşan ABD başkanı günlük basın toplantısında cebinden kulak çubuğu çıkarıp ülkesi ve dünya ile dalga geçti.

Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

Günlük basın toplantılarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, test kitlerinin yeterli olmadığı eleştirilerine kendi mizacını yansıtan bir karışılık verdi.

Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı ABD lideri Trump, birkaç gün önce tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantısında federal hükümet ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri de Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında gösterdi.

Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini isteyen ABD lideri, üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Ancak Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.

New York Times gazetesine konuşan Harvard Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları, kısıtlamaların kalkabilmesi için ABD yönetiminin gelecek ay içerisinde mevcut test kapasitesini üç katına çıkarması gerektiğini ifade etmişti. ABD'de günde ortalama 146 bin test yapılıyor.

ABD'deki salgının merkez üssü olan New York'ta yeni vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa da, Maryland, Virginia ve Washington DC'de vakaların artışı devam ediyor. Boston ve Chicago'da da vaka ve ölü sayılarının hızla artmaya başladığı uyarıları yapılıyor.

CNN'e konuşan Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan ise "Yönetim test sayısını artırmaya çalışıyor. Özel laboratuvarlar konusunda bir takım adımlar atıyorlar. Ancak kalkıp da 'Valilerin bol miktarda test kapasitesi var, testleri yapmaya odaklanmalılar' demek bir anlamda bizim işimizi yapmadığımızı ima etmek olur ki bu doğru değil" diye konuştu.
Ohio, Texas ve Florida gibi bazı eyaletler, 1 Mayıs itibarıyla ekonomilerini kısmen de olsa açmaya başlayacaklarını ilan etmiş durumdalar.

Beyaz Saray'ın önerdiği takvime göre eyaletler 14 gün boyunca yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlediklerinde ekonomik aktiviteyi kademeli olarak açmaya başlayabilecek. Ancak buna rağmen Başkan Trump Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinin 'özgürleştirilmesi' çağrısı yaptı. Söz konusu üç eyaletin valisi de Demokrat.


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Trump kulak çubuğu dalga geçti koronavirüs

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