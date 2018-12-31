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Trump, 'çekileceğiz' demişti ama... ABD'li senatör Graham'ın sözleri kafaları karıştıracak

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

ABD'li senatör Lindsey Graham, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından "Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Trump bana bilmediğim birçok şey anlattı. Şu anda Suriye konusunda çok daha iyi hissetmemi sağladı. DEAŞ'ın tamamen bitirileceği sözünü verdi. Henüz o noktada değiliz ama bu işi bitireceğine söz verdi." dedi.

Trump, 'çekileceğiz' demişti ama... ABD'li senatör Graham'ın sözleri kafaları karıştıracak

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme sürecine ilişkin kendisine bilmediği şeyler anlattığını ve çekilme sürecinin şu aşamada yavaşlatıldığını söyledi.

Graham, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÇEKİLMEYİ YAVAŞLATIYORUZ

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin Graham, "Başkan ve (ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph) Dunford ile görüşmelerden sonra gideceğimiz yön hakkında hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Başkanın başkalarına daha fazlasını ödetme ve daha fazlasını yaptırma amacını gerçekleştirmenin en iyi yolunu tekrar değerlendirmek için bir duraklama sürecinde olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Graham, Trump'ın Irak'taki kuvvetleri ziyaret ettiği zaman bölgedeki komutanların kendisine DEAŞ'ın tamamen imha edilmediğini anlattığını ve gözlerinin açılmasına vesile olduklarını ifade ettiğini iddia etti.

TRUMP BANA HİÇ BİLMEDİĞİM BİRÇOK ŞEYİ ANLATTI

Daha sonra Twitter hesabından da açıklama yapan Graham, Donald Trump'tan ABD'nin Suriye'deki çabaları konusunda çok şey öğrendiğini ve bunun kendisi için tatmin edici olduğunu savundu.

SURİYE'DEN ÇEKİLİRKEN İSTENİLECEK 3 ŞEY

Graham, "Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. iki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak. Başkan Donald Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor." paylaşımında bulundu.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ'TAN GRAHAM'A TEPKİ

Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç sert tepki gösterdi.

Graham'ın paylaşımını yanıtlayan Kılıç, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken emimim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıç paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Eğer ABD'nin Suriyeli Kürtler konusunda kaygısı varsa Türkiye'nin gün gibi ortada yaptıklarını örnek alın. Biz, YPG/PYD'nin ve Suriye rejiminin kıyımından kaçan neredeyse 300 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz. Suriyeli Kürtlerin güvenliğini tehlikeye atacak olan şey Başkan Trump'ın vizyoner kararının ardından atılacak adımlar değil stratejik bir hata olarak YPG/PYD/PKK'ya şimdiye kadar verilen gereksiz asker destek olacaktır."

Kaynak: AA

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