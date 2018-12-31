Trump, 'çekileceğiz' demişti ama... ABD'li senatör Graham'ın sözleri kafaları karıştıracak

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme sürecine ilişkin kendisine bilmediği şeyler anlattığını ve çekilme sürecinin şu aşamada yavaşlatıldığını söyledi.

Graham, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÇEKİLMEYİ YAVAŞLATIYORUZ



ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin Graham, "Başkan ve (ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph) Dunford ile görüşmelerden sonra gideceğimiz yön hakkında hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Başkanın başkalarına daha fazlasını ödetme ve daha fazlasını yaptırma amacını gerçekleştirmenin en iyi yolunu tekrar değerlendirmek için bir duraklama sürecinde olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Graham, Trump'ın Irak'taki kuvvetleri ziyaret ettiği zaman bölgedeki komutanların kendisine DEAŞ'ın tamamen imha edilmediğini anlattığını ve gözlerinin açılmasına vesile olduklarını ifade ettiğini iddia etti.

TRUMP BANA HİÇ BİLMEDİĞİM BİRÇOK ŞEYİ ANLATTI



Daha sonra Twitter hesabından da açıklama yapan Graham, Donald Trump'tan ABD'nin Suriye'deki çabaları konusunda çok şey öğrendiğini ve bunun kendisi için tatmin edici olduğunu savundu.