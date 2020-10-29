Trump Çekişmeli Eyalet Arizona’da

ABD’de başkanlık seçimlerine sadece 6 gün kaldı. Başkan Donald Trump ülkede Corona virüsü vakalarındaki artışa ve yeniden seçilmesinin destekçilerinin sağlığından daha öncelikli olduğuna dair artan eleştirilere rağmen, Çarşamba günü Arizona'da yüz yüze bir kampanya mitingi düzenledi.
Demokrat aday Joe Biden, halkın Trump'ın ABD'nin yakın geçmişindeki en büyük halk sağlığı krizini ele alma şeklinden giderek daha fazla korktuğunu gösteren ulusal anketlerde rahat bir liderliğe sahip. Seçim sonuçlarını belirleyecek çekişmeli eyaletlerde ise anketler, ulusal anketlere göre daha başa baş bir yarış gösteriyor.
Biden'dan Trump'a eleştiri
Çarşamba günü halk sağlığı yetkililerinden bir brifing alan eski başkan yardımcısı Joe Biden, Trump yönetimini, güvenliği göz ardı etmekle ve Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için bir plan geliştirememekle eleştirdi. Anketler, Amerikalılar’ın virüsü kontrol altına almak için Biden'a Trump'tan daha çok güvendiğini gösteriyor.
Delaware eyaletinin Wilmington kentinde kendi oyunu kullanmadan önce gazetecilere açıklama yapan Biden, "(Trump) Görevde kaldıkça daha da pervasız hale geliyor" dedi.
Salı gecesi Nebraska'nın Omaha kentinde düzenlenen bir mitingin ardından, yüzlerce Trump taraftarının, alandan uzakta park ettikleri arabalarına gitmek için kampanyanın servis otobüslerini beklerken neredeyse üç saat soğukta mahsur kaldıklarına dair haberler Biden’ın da hedefindeydi.
Biden, "Bu, Başkan Trump'ın bu krize tüm yaklaşımını yakalayan bir görüntü. Fotoğraf veriyor, sonra da çekip gidiyor’’ dedi.
Trump’ın kampanya ekibi, sorunların beklenmedik şekilde büyük kalabalıklardan kaynaklandığını söyledi.
Pence de sahada
Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Mike Pence de bugün, rekor sayıda Corona virüsü vakası nedeniyle Demokrat Vali’nin insanları evde kalmaya teşvik ettiği Wisconsin'de kampanya yapıyor.
Wisconsin, Salı günü vaka ve ölümlerde bir günlük eyalet rekorunu kırdı. Eyalet yetkilileri, bölge sakinlerinden gönüllü olarak karantinada kalmalarını, maske takmalarını ve beşten fazla kişiyle yapılan sosyal toplantıları iptal etmelerini istedi. Son günlerde Trump'ın mitinglerinin her biri birkaç bin kişiyi çekti.
Vali Tony Evers, "Bunu yumuşak bir dille anlatmanın bir yolu yok - acil bir krizle karşı karşıyayız ve siz, aile üyeleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız ve değer verdiğiniz insanlar için ciddi bir risk var. Evde kal, Wisconsin" dedi.
Süper bulaştırıcı etkinlikler
Epidemiyologlar, mitinglerin salgın sırasında büyük halk sağlığı riskleri oluşturduğunu, çünkü insanlar birbirine bu kadar yakınken sloganlar atıp şarkı söyleyerek virüsün yayılmasına yardımcı olduğunu söylüyorlar.
New York'taki Columbia Üniversitesi'nde epidemiyolog olan Barun Mathema, "Mitingler, süper bulaştırıcı etkinlikler için mükemmel yerlerdir" diyerek, katılanların maske takmaması durumunda riskin arttığına dikkat çekiyor. Trump’ın etkinliklerine katılanların çoğu maske takmıyor.
Michigan ve Minnesota'daki yetkililer, Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamalarda, eyaletlerinde Trump’ın kampanya etkinliklerine katılan ve daha sonra Corona virüsü testleri pozitif çıkan kişileri belirlediklerini, ancak virüse ilk kez mitinglerde mi yoksa başka bir yerde mi maruz kaldıklarının belli olmadığını söyledi.
Kampanya sözcüsü Hogan Gidley, Trump kampanyasının, Mike Pence'in etkinliğinde gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi.
Pence’in yardımcılarında Corona virüsü tespit edildiği ve Wisconsin hastanelerinin neredeyse dolu olduğu göz önüne alındığında, büyük bir miting düzenlemenin güvenlik endişelerini arttırıp-arttırmadığı sorulduğunda Gidley, "Hayır, arttırmıyor. Başkan yardımcısı, etrafında dünyanın en iyi doktorlarına sahip. Bu doktorlar belli ki temas takibi yaptı ve Başkan Yardımcısı’nın kampanya çalışmalarını sürdürmesinin sorun olmadığı sonucuna vardı" yanıtını verdi.
20-26 Ekim günleri arasında düzenlenen Reuters / Ipsos anketleri, Biden'ın, Wisconsin'de Trump karşısında yüzde 44’e yüzde 53 oy oranıyla önde olduğunu gösteriyor. Wisconsin, seçimin kaderini belirleyebilecek çekişmeli eyaletlerden biri.
Salı günü Michigan, Wisconsin ve Nebraska'da etkinliklere katıldıktan sonra geceyi Las Vegas'ta geçiren Trump, bugün Arizona'nın Bullhead City ve eyaletin en büyük şehri Phoenix'in dışındaki Goodyear'da havaalanı mitingleri düzenliyor.
Trump Perşembe günü de Florida ve Kuzey Carolina'ya geçecek; ardından Cuma günü Ortabatı eyaletleri Michigan, Wisconsin ve Minnesota'ya dönecek.
Bir kampanya yetkilisi, Trump'ın kampanyanın son haftasında 10 eyaleti ziyaret etmeyi planladığını ve son 48 saatte 11 mitinge ev sahipliği yapacağını söyledi.
Biden yanlısı bir grup olan Priority USA Action’ın altı çekişmeli eyalette yaptığı son ankete göre, katılımcıların çoğu Trump'ın maske takma zorunluluğu olmaksızın büyük mitingler düzenlemesini onaylamıyor.
Florida Üniversitesi'ndeki ABD Seçim Projesi tarafından derlenen verilere göre, 74 milyondan fazla kişi seçim merkezlerine giderek veya posta yoluyla erken oy kullandı. Rekor hızda süren artış, 2016'daki toplam katılımın % 53'ünden de fazla.
Uzmanlar, posta yoluyla kullanılan 48 milyondan fazla oyun sayılmasının günler veya haftalar sürebileceğini söylüyor. Bu da sandıklar kapandığında 3 Kasım gecesi kazananın ilan edilmeyebileceği anlamına geliyor.
New York Times'ın seçim yetkilileri arasında yaptığı bir ankete göre, 50 eyaletten yalnızca sekizinde oy pusulalarının % 98'inin sayılması ve seçimden sonraki gün öğleye kadar kamuya açıklanması bekleniyor.