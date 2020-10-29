Trump Çekişmeli Eyalet Arizona’da

ABD’de başkanlık seçimlerine sadece 6 gün kaldı. Başkan Donald Trump ülkede Corona virüsü vakalarındaki artışa ve yeniden seçilmesinin destekçilerinin sağlığından daha öncelikli olduğuna dair artan eleştirilere rağmen, Çarşamba günü Arizona'da yüz yüze bir kampanya mitingi düzenledi.

Demokrat aday Joe Biden, halkın Trump'ın ABD'nin yakın geçmişindeki en büyük halk sağlığı krizini ele alma şeklinden giderek daha fazla korktuğunu gösteren ulusal anketlerde rahat bir liderliğe sahip. Seçim sonuçlarını belirleyecek çekişmeli eyaletlerde ise anketler, ulusal anketlere göre daha başa baş bir yarış gösteriyor.

Biden'dan Trump'a eleştiri

Çarşamba günü halk sağlığı yetkililerinden bir brifing alan eski başkan yardımcısı Joe Biden, Trump yönetimini, güvenliği göz ardı etmekle ve Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için bir plan geliştirememekle eleştirdi. Anketler, Amerikalılar’ın virüsü kontrol altına almak için Biden'a Trump'tan daha çok güvendiğini gösteriyor.

Delaware eyaletinin Wilmington kentinde kendi oyunu kullanmadan önce gazetecilere açıklama yapan Biden, "(Trump) Görevde kaldıkça daha da pervasız hale geliyor" dedi.