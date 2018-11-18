Trump CIA'in Kaşıkçı Değerlendirmesini Erken Olarak Niteledi

Amerika Başkanı Donald Trump, CIA’in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkındaki yargısının, erken yapılmış bir değerlendirme olduğunu söyledi. CIA, Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatının bizzat veliaht prens tarafından verildiği sonucuna varmıştı.

Yangın felaketi dolayısıyla California’ya giden ve bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Trump, “Bu cinayet asla olmamalıydı” ifadesini kullandı. Salı açıklanması beklenen rapor, Amerika’nın, Kaşıkçı’nın kimin tarafından öldürüldüğüne inandığını ve etkilerinin neler olacağını ortaya koyacak.

Trump, CIA’in vardığı sonucu erken olarak nitelese de Veliaht Prens Selman’ın cinayetten sorumlu olmasının mümkün olabileceğini de belirtti.

Trump’ın bu açıklamaları, Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın, 'halen Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğu konusunda çalışmalar devam ediyor' değerlendirmesinden saatler sonra geldi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, “Amerika’nın nihai bir sonuca vardığını gösteren haberler doğru değil. Halen daha Sayın Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yanıt bulmamış çok sayıda soru var” dedi.