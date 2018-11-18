Trump CIA'in Kaşıkçı Değerlendirmesini Erken Olarak Niteledi

Amerika Başkanı Donald Trump, CIA’in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkındaki yargısının, erken yapılmış bir değerlendirme olduğunu söyledi. CIA, Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatının bizzat veliaht prens tarafından verildiği sonucuna varmıştı.
Yangın felaketi dolayısıyla California’ya giden ve bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Trump, “Bu cinayet asla olmamalıydı” ifadesini kullandı. Salı açıklanması beklenen rapor, Amerika’nın, Kaşıkçı’nın kimin tarafından öldürüldüğüne inandığını ve etkilerinin neler olacağını ortaya koyacak.
Trump, CIA’in vardığı sonucu erken olarak nitelese de Veliaht Prens Selman’ın cinayetten sorumlu olmasının mümkün olabileceğini de belirtti.
Trump’ın bu açıklamaları, Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın, 'halen Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğu konusunda çalışmalar devam ediyor' değerlendirmesinden saatler sonra geldi.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, “Amerika’nın nihai bir sonuca vardığını gösteren haberler doğru değil. Halen daha Sayın Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yanıt bulmamış çok sayıda soru var” dedi.
Sözcü Nauert, Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın gerçekleri bulabilmek adına diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ancak bu esnada Amerika’nın stratejik ortağı Suudi Arabistan’la ilişkilerinin önemine de dikkat çekti.
Başkan Trump, CIA’in Kaşıkçı cinayeti konusundaki değerlendirmelerini, CIA Direktörü Gina Haspel’la telefonda konuştu. Trump California’ya giderken Haspel’la uçakta telekonferans yaptığında yanında, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da vardı.
Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, kongreye de Kaşıkçı cinayeti konusundaki değerlendirmelerine dair bilgi verdi. Reuters’a konuşan bir yetkili, bu durumun Başkan Trump’ın Suudi Arabistan’la bağları sıkı tutma girişimini zorlaştıracağı yorumunu yaptı.
Konuya yakın bir başka kaynak da CIA’in değerlendirmesinin veliaht prensin Suudi hükümetindeki karar mekanizmasındaki gücüne de dayandığını belirtti.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Ekim ayı başında bir Türk kadınla evlenmek üzere gerekli evrakları alabilmek adına İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girmiş ancak bir daha çıkamamıştı. Suudi Arabistan ilk anda Kaşıkçı’nın nerede olduğunu bilmediğini duyurmuş daha sonra Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti. Ancak Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen bilinmiyor.
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