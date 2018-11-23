"Trump, CIA'nın Kaşıkçı raporu hakkında yalan söylüyor"

ABD'li Demokrat Senator Jack Reed, Başkan Donald Trump'ın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ulaştığı veriler hakkında yalan söylediğini savundu. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi, Rhodes Island eyaleti Senatörü Reed, Kaşıkçı cinayetine ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu. CNN muhabirinin "Trump'ın CIA'nın bulguları konusunda yalan söylediğini düşüyor musunuz?" sorusuna Reed, "Evet, CIA Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna ulaştı." ifadesini kullandı. ABD basınındaki, "CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı" iddialarını doğrulayan Reed, "(CIA'in vardığı sonuç) Bu, gerçeklere ve analizlere dayandı. CIA'nın bir sonuca varmadığını düşünmek doğru değil." diye konuştu. Reed, Trump'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerinde mali çıkarlarını düşündüğünü belirterek, "Trump, Suudiler'in esiri olmuş gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Şükran Günü nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA'nın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin, "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" savunmuştu. - "Suudi Arabistan nükleer konusunda güvenilir mi?" Öte yandan New York Times'da yer alan haberde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile tekrar gündeme gelen ABD-Suudi Arabistan nükleer anlaşması masaya yatırıldı ve Suudiler'e bomba yapmayacakları konusunda güvenilip güvenilemeyeceği sorgulandı. Konuyla ilgili Suudi ve Amerikan yetkililere dayandırılan haberde, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi sorgulanmadan önce ABD istihbarat teşkilatları başka bir gizemi çözmeye çalışıyorlardı, prens, atom bombası yapmak için kendine zemin hazırlıyor mu?" ifadesine yer verildi. - "Washington yönetimi endişeli" ABD ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir görüşmeleri devam eden nükleer anlaşmanın değerinin 80 milyar doları bulabileceğine işaret edilen haberde, şu görüşlere yer verildi: