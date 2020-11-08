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Trump Çıkış Yolu Arıyor

08.11.2020 21:51 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın resmi olarak yenilgiyi kabul etmesi beklenmiyor. Ancak Trump’a yakın isimler görev süresi sona erdiğinde istemeyerek de olsa Beyaz Saray’dan ayrılacağını belirtiyorlar

Trump Çıkış Yolu Arıyor

Başkan Donald Trump’ın resmi olarak yenilgiyi kabul etmesi beklenmiyor. Ancak Trump’a yakın isimler görev süresi sona erdiğinde istemeyerek de olsa Beyaz Saray’dan ayrılacağını belirtiyorlar.

Trump’ın kanıt sunmadan ortaya attığı “seçime hile karıştı” yönündeki iddialarının ise sonucu değiştirmeyeceği ve tabanına mesaj olduğu yorumları yapılıyor.

Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow Donald Trump’ın savaşmak istediğini düşüncesinde.

Ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre damadı ve danışmanı Jared Kushner Trump’a yenilgiyi kabul etmesi tavsiyesinde bulundu.

Trump’ın uzun yıllardır arkadaşı olan Roger Stone ise Trump’ın mağlubiyeti kabul edeceğinden şüpheli olduğunu söyledi.

Stone’a göre halkın yarısının desteğini alamadığı için Biden’ın başkanlığı üzerinde “bulut” olacak.

Trump’a yakın bazı isimler Başkan’ın gelecek yıllarda medya imparatorluğu kurması durumunda ve 2024 yılında aday olması halinde şu anki durumu lehine kullanabileceğini belirtiyorlar.

Aralarında kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin de bulunduğu Trump’ın yakın çevresinden bir grup da Başkan’ın seçime hile karıştığı yönündeki iddialarında ısrarlı olmasından yana.

Giuliani, Cumartesi günü Philadelphia’da basın toplantısı düzenledi ama önemli bir kanıt ortaya koyamadı.

Trump’ın çocukları Donald Jr. ve Eric de babalarına mücadeleye devam etmesini tavsiye ediyor.

Diğer siyasi müttefikleri ve Beyaz Saray yetkilileri ise Trump’a tonunu değiştirme çağrısı yapıyor ve düzgün bir geçiş sağlamasını tavsiye ediyor.

Bu kişiler Trump’ı geçiş döneminin kötü olması durumunda tarihin kendisini sert yargılayacağı konusunda uyarıyor. Bu isimler aynı zamanda Trump’a geçiş süreci konusunda destek sağlayacağı yönünde önümüzdeki haftalarda bir açıklama yapmasını da tavsiye ediyor.

Bu çerçevede Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner yakınındaki isimlere Trump’a sonucu kabul etmesi tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

Trump’ın sürekli takip ettiği Fox News sunucularından Laura Ingraham da Başkan’ın dile getirdiği hile iddialarına destek vermekle birlikte Beyaz Saray’ı ağırbaşlı şekilde terketme çağrısı yaptı.

Cumartesi günü Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan’ın adil ve özgür seçimlerin sonuçlarını kabul edeceği kaydedildi ve yönetimin bütün yasal gelişmeleri takip ettiği vurgulandı.

Biden’ın ekibi de sabırlarının bir sınırı olduğu mesajını verdi.

Biden’ın sözcüsü Andrew Bates Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan devletinin izinsiz kimseleri Beyaz Saray’dan çıkarma konusunda oldukça kabiliyetli olduğunu belirtti.

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