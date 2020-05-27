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Trump çıldırdı, tehditler savurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Twitter tarafından ilk kez bir ülke liderinin mesajlarına 'teyit' uyarısı konulmasıyla çılgına dönen ABD Başkanı, sosyal medyayı kapatma tehdidi savurdu.

Trump çıldırdı, tehditler savurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu.

Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.

Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlamıştı.

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