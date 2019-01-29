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Trump Çin Başbakan Yardımcısıyla Görüşecek

29.01.2019 00:41 | Son Güncelleme

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Washington ziyareti sırasında Perşembe günü Başkan Donald Trump’la bir araya gelecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmede ticaret konularının ele alınacağı belirtildi

Trump Çin Başbakan Yardımcısıyla Görüşecek

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Washington ziyareti sırasında Perşembe günü Başkan Donald Trump’la bir araya gelecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmede ticaret konularının ele alınacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin, ticaret gerilimini azaltmak için bu hafta üst düzey temaslarda bulunuyor.

Son olarak Başkan Trump geçen haftasonu Çin’le ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiği yorumunu yapmıştı, ancak Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını düşündüğü söylentilerini reddetmişti.

ABD-Çin ticaret savaşı dünya finans piyasalarını karıştırdı ve küresel ekonomik büyümede yavaşlamaya neden oldu. Çin bu ay neredeyse son 30 yılın en düşük büyüme rakamını açıkladı. Bunun önemli nedenlerinden biri ABD’nin ek gümrük vergileri.

Uluslararası Para Fonu IMF ise son üç ayda ikinci kez 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü iki büyük ekonomi arasındaki ticaret savaşına bağlı olarak düşürmüştü.

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