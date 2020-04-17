HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 20:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Trump: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

Trump, Twitter'dan Kovid-19 salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs için "görünmez düşman" ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

VUHAN ÖLÜ SAYISINI REVİZE ETMİŞTİ

Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını bugün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Nobel ödüllü Fransız doktor Montagnier: Koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildiNobel ödüllü Fransız doktor Montagnier: Koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildi
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
Trump koronavirüs çin

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 1769'a yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 1769'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Diğer Haberler
Nobel ödüllü Fransız doktor Montagnier: Koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildi

Nobel ödüllü Fransız doktor Montagnier: Koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildi

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aştı

Korkunç bilanço: 150 bini aştı

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten 575 can kaybı daha

İtalya'da can kaybı devam ediyor!

Putin'ten korkutan koronavirüs sözleri: Zirve noktasına henüz ulaşmadı

Korkutan koronavirüs sözleri: Zirve noktasına...

KKTC'de ilaç tartışması alevlendi

KKTC'de ilaç tartışması alevlendi

ABD'de ölü sayısında büyük artış!

ABD'de ölü sayısında büyük artış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.