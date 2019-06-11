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Trump: "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi anlaşıyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

Çin ile ABD arasında yaşanan vergi krizini üzerine açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ile olan ile çok iyi bir ilişkim var.

Çin ile ABD arasında yaşanan vergi krizini üzerine açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ile olan ile çok iyi bir ilişkim var. O benim gerçekten sevdiğim kişilerden biri. Xi’ ile çok iyi anlaşıyoruz. Çin’i temsil ediyor ben de ABD’yi” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin soruları üzerine Çin ile yaşadıkları vergi krizi hakkında değerlendirmede bulundu. Öncelikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ile olan ile çok iyi bir ilişkim var. O benim gerçekten sevdiğim kişilerden biri. Xi ile çok iyi anlaşıyoruz. Çin’i temsil ediyor ben de ABD’yi” dedi.

“Vergileri ödeyemeyen şirketler Çin’i terk ediyor”
Daha sonra vergiler sebebi ile birçok şirketin Çin’den ayrıldığını belirten Trump, “Şirketler şimdi Çin’den ayrılıyor ve buraya geliyor, çünkü vergi ödemek istemiyorlar. Onlar başka ülkelere gidiyor” ifadelerini kullandı.
Çin’in yaşanan durumun ülkeye olan olumsuz etkisi sebebi ile ABD ile ı anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, “ Vergilerden çok kötü etkileniyorlar. Çünkü vergileri ödeyemeyen şirketler Çin’i terk ediyor” dedi.

“Xi ile G20’de görüşmeyi bekliyoruz”
Yakın zamanda Çin Devlet Başkanı ile görüşmeyi beklediğini belirten ABD Başkanı, “Başkan Xi ile çok yakın zamanda, G20’de görüşmeyi bekliyoruz. Bizim iyi ilişkilerimiz var” şeklinde konuştu.

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