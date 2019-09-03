Trump: ‘Çin Görüşmeleri Yavaşlatırsa Anlaşma Zorlaşır’

Başkan Donald Trump Twitter'dan yazdığı bir dizi mesajda Çin'le ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini belirtti. Ancak Trump ticaret tartışmalarının başkanlığının olası ikinci dönemine kadar sarkması halinde anlaşma yapmanın daha zor hale geleceği uyarısında bulundu.

Başkan Trump, ABD tarafından konulan gümrük vergilerinin ekonomisine verdiği zarar düşünüldüğünde Pekin'in görüşmelerde ayak diretmeyi kaldıramayacağını savundu.

Trump müzakerelerle ilgili ya da bu müzakerelerin nasıl daha zor hale geleceği konusunda ayrıntı vermedi.

Trump, ABD ve Çin’in aralarındaki ticaret ihtilafını çözememesi ve seçimi tekrar kazanması halinde artık anlaşma sağlamanın çok daha zor olacağını kaydetti.

Başkan Donald Trump sık sık Pekin'in ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinden Demokratlar'ın galip çıkacağı düşüncesiyle ticaret görüşmelerini yavaşlatmaya çalıştığını söylüyor.

Washington Pazar günü itibariyle Çin'den alınan bir dizi ürüne yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin de ABD ham petrolüne yeni vergiler koymaya başladı.

Çin, Pazar günü uygulamaya başlanan vergilerle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu. Bu, Çin'in Trump'ın Çin ürünlerini hedef alan gümrük vergileriyle ilgili DTÖ'ye yaptığı üçüncü şikayet oldu.

