HABER

Trump: “Çin ile görüşmeler iyi gidiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ifade etti.ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başladı.

Trump: “Çin ile görüşmeler iyi gidiyor”

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ifade etti.
ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini ifade ederek, asıl sorunun ABD’nin tarifeleri planlandığı gibi yükseltip yükseltmeyeceği olduğunu söyledi. Trump, “Çin’in bunu istemeyeceğini biliyorum. Bu yüzden hızlı hareket etmeye çalışıyorlar” dedi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi 1 Mart’a kadar ticaret anlaşmazlığını çözmezse ABD, 200 milyar dolar değerindeki Çin malları için gümrük tarifelerini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracak. Ancak ABD Başkanı Trump, birçok kez tarihi ertelemeye açık olduğunu belirtmişti.

Trump: “Çin ile görüşmeler iyi gidiyor”

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!

En Çok Okunan Haberler

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.