“Trump Çin Liderinden Seçimi Kazanması İçin Yardım İstedi''

Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın henüz piyasaya çıkmadan davalık olan kitabının ayrıntıları ABD basınına sızdı. Bolton’ın iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, geçen seneki bir görüşmede, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2020 seçimini kazanması konusunda yardımını istedi. Kitapta Türkiye ile ilgili ayrıntılar da var.

John Bolton’ın 17 ay boyunca ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptığı dönemi anlattığı kitabından bazı bölümler Washington Post, Wall Street Journal ve New York Times gazetelerinde yer aldı.

Bu gazetelerin haberine göre, Bolton kitapta 2019 yılı Haziran ayında düzenlenen G20 Zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı yemekli görüşmenin ayrıntılarını şu ifadelerle aktardı:

“Trump şaşırtıcı bir şekilde sohbeti ABD başkanlık seçimine getirip Çin’in devam eden kampanyaları etkilemedeki ekonomik kapasitesine atıfta bulunarak Xi’den kendisinin seçimi kazanmasını sağlaması ricasında bulundu. (Trump) çiftçilerin önemini ve Çinliler’in daha fazla miktarda soya fasülyesi ve buğday satın almalarının ABD’deki seçim sonuçlarını nasıl etkileyebilceğini vurguladı.”