Trump Çin Ordusuyla Bağlantılı Şirketlere Yatırımı Yasakladı

Navarro, kararnamenin Amerikan sermayesinin Çin ordusuna gitmesini engelleme amacını taşıyan kapsamlı bir kararname olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin yayınladığı son kararname, Başkan Trump’ın 3 Kasım seçimini Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybetmesinden bu yana uygulanan politikaya ilişkin ilk girişim.

Reuters haber ajansına göre, kararnameden etkilenen şirketler arasında Çin’in havacılık, elektronik, iletişim teknolojileri, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri yer alıyor.

Aviation Industry Corporation of China, China Aerospace Science and Technology Corp, China Aerospace Science and Industry Corp, China Electronics Technology Group Corp, Huawei, Inspur Group, Aero Engine Corporation of China, China Railway Construction Corp Panda Electronics Group gibi şirketler kararname kapsamında.