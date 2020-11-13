Trump Çin Ordusuyla Bağlantılı Şirketlere Yatırımı Yasakladı

Trump yönetimi Çin ordusu bünyesinde olan ya da ordu kontrolunda bulunan Çin şirketlerine Amerikan yatırımını yasaklayan bir kararname açıkladı. Kararnamenin Çin’in telekom ve izleme teknolojileri üreticisi şirketlerini etkilemesi bekleniyor.
Trump yönetimi tarafından yayınlanan kararnamenin amacı Amerikan yatırım firmalarının bu yıl başında Savunma Bakanlığı tarafından Çin ordusunun destek verdiği şirketler listesine alınan 31 Çin şirketinin hisselerini satın almalarını engellemek.
11 Ocak’tan itibaren söz konusu kararname kapsamında Amerikalı yatırımcıların bu şirketlerin menkul kıymetlerini almaları yasak olacak. Bu şirketlere daha önce yapılmış yatırımların geri alınmasına yönelik işlemlerse 11 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Beyaz Saray tarafından açıklanan kararnamede, “Çin, ordusunun istihbaratının ve diğer güvenlik araçlarının geliştirilmesi ve modernize edilmesini sağlamak amacıyla Amerikan sermayesini kötüye kullanmaktadır” denildi.
Telekonferans görüşmesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro piyasada en az yarım trilyon dolarlık sermayeyi Çin şirketleri ve bunlara bağlı firmaların oluşturduğunu belirtti.
Navarro, kararnamenin Amerikan sermayesinin Çin ordusuna gitmesini engelleme amacını taşıyan kapsamlı bir kararname olduğunu söyledi.
Trump yönetiminin yayınladığı son kararname, Başkan Trump’ın 3 Kasım seçimini Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybetmesinden bu yana uygulanan politikaya ilişkin ilk girişim.
Reuters haber ajansına göre, kararnameden etkilenen şirketler arasında Çin’in havacılık, elektronik, iletişim teknolojileri, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri yer alıyor.
Aviation Industry Corporation of China, China Aerospace Science and Technology Corp, China Aerospace Science and Industry Corp, China Electronics Technology Group Corp, Huawei, Inspur Group, Aero Engine Corporation of China, China Railway Construction Corp Panda Electronics Group gibi şirketler kararname kapsamında.