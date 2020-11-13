Trump Çin Ordusuyla Bağlantılı Şirketlere Yatırımı Yasakladı

Trump yönetimi Çin ordusu bünyesinde olan ya da ordu kontrolunda bulunan Çin şirketlerine Amerikan yatırımını yasaklayan bir kararname açıkladı. Kararnamenin Çin’in telekom ve izleme teknolojileri üreticisi şirketlerini etkilemesi bekleniyor.

Trump yönetimi tarafından yayınlanan kararnamenin amacı Amerikan yatırım firmalarının bu yıl başında Savunma Bakanlığı tarafından Çin ordusunun destek verdiği şirketler listesine alınan 31 Çin şirketinin hisselerini satın almalarını engellemek.

11 Ocak’tan itibaren söz konusu kararname kapsamında Amerikalı yatırımcıların bu şirketlerin menkul kıymetlerini almaları yasak olacak. Bu şirketlere daha önce yapılmış yatırımların geri alınmasına yönelik işlemlerse 11 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Beyaz Saray tarafından açıklanan kararnamede, “Çin, ordusunun istihbaratının ve diğer güvenlik araçlarının geliştirilmesi ve modernize edilmesini sağlamak amacıyla Amerikan sermayesini kötüye kullanmaktadır” denildi.

Telekonferans görüşmesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro piyasada en az yarım trilyon dolarlık sermayeyi Çin şirketleri ve bunlara bağlı firmaların oluşturduğunu belirtti.