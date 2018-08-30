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Trump, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne gümrük vergisine hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 23:58 | Son Güncelleme

Trump, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne gümrük vergisine hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bloomberg News haberinde, Amerikalı şirketlerle kamuoyunun konu hakkında geri bildirim ve yorum süresinin gelecek hafta sona ereceği hatırlatıldı.

Haberde, söz konusu sürenin 6 Eylül'de dolmasının ardından, Trump'ın Çin'e karşı ek gümrük vergileriyle ilgili yeni planını başlatmasının gündemde olduğu öne sürülürken, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürünlere gümrük vergisi uygulayabileceği aktarıldı.

ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık bölümü temmuzda, 16 milyar dolarlık bölümü ise geçen hafta uygulamaya başlanmıştı.

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abd başkanı donald trump çin gümrük vergileri

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