HABER

Trump: "Çin’e ihtiyacımız yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 22:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin’e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD’li şirketlere ‘evinize dönün’ çağrısı yaptı.ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik kriz yaşadıkları Çin hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin’e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD’li şirketlere ‘evinize dönün’ çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik kriz yaşadıkları Çin hakkında açıklamalarda bulundu. Çin yüzünden ülkenin çok ciddi para kaybına uğradığını belirten Trump, “Ülkemiz yıllardır, aptalca bir şekilde, Çin sebebi ile trilyonlarca dolar kaybediyor. Onlar yıllık değeri yüzlerce dolar olan fikri mülkiyetlerimizi çaldılar ve buna devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Çin’e ihtiyacımız yok, açıkçası onlarsız daha iyi olurdu” dedi.
Çin’in ABD’den çaldığı paranın çok ciddi rakamlar olduğunu vurgulayan Trump, “On yıllardır Çin’in yıldan yıla ABD’den çaldığı bu büyük miktardaki para artık duracak. Durmak zorunda” dedi.
ABD’li şirketlere Çin yerine yeni alternatifler aramaları yönünde direktif verildiğini belirten Trump, “Bu sebeple bizim mükemmel şirketlerimize en kısa zamanda Çin’e yeni alternatifler bulmaları konusunda talimat verildi. Bu alternatifler arasında şirketlerinizi ‘eve’ geri döndürerek üretimlerinizi ABD’de yapmak da var” ifadelerini kullandı.

Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!
CHP'li başkanın odasında bulunduCHP'li başkanın odasında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
CHP'li başkanın odasında bulundu

CHP'li başkanın odasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.