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Trump Çin'e Karşı Bu Hafta Harekete Geçecek

27.05.2020 00:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Hong Kong’da yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama planlarından dolayı Çin’e karşı bu hafta bir adım atmaya hazırlandığını söyledi. Çin Parlamentosu’nun Hong Kong’un özel idare statüsünü indirebilecek güvenlik yasası teklifini, Perşembe günü onaylaması bekleniyor

Trump Çin'e Karşı Bu Hafta Harekete Geçecek

Başkan Donald Trump, Hong Kong’da yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama planlarından dolayı Çin’e karşı bu hafta bir adım atmaya hazırlandığını söyledi.

Beyaz Saray’da gazetecilerin, Hong Kong’la ilgili planlarından dolayı Çin’e yaptırımlar getirip getirmeyeceği sorusu üzerine Trump, ‘’Şu anda bir şeyler yapıyoruz. Bunu çok ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Ama bu konuda bugün konuşmayacağım’’ dedi.

Trump aynı konuda bir başka soruyu yanıtlarken de ‘’Bu hafta bitmeden bunu duyacaksınız, çok güçlü şekilde bence’’ ifadesini kullandı.

Çin Parlamentosu’nun Hong Kong’un özel idare statüsünü indirebilecek güvenlik yasası teklifini, Perşembe günü onaylaması bekleniyor.

‘’Çin Büyük Bir Hata Yapıyor’’

Yönetimden de Çin’e karşı açıklamalar sürüyor. Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin’in özel idari bölgesi Hong Kong’da yeni ulusal güvenlik yasasını uygulamayı planlamakla ‘’büyük bir hata’’ yaptığı uyarısında bulundu. Kudlow, faaliyetlerini Çin topraklarından çekmek isteyen Amerikan şirketlerinin masraflarını Washington’un karşılayacağını da belirtti.

Fox News kanalına konuşan Kudlow, Pekin’in adımlarını ‘’çok rahatsız edici’’ olarak niteledi. Kudlow, Fox Business Network’le söyleşisinde de, ‘’Açık söylemek gerekirse, Çin büyük bir hata yapıyor’’ dedi.

Kudlow, Washington’un Hong Kong’dan ya da Çin ana karasından dönmek isteyen tüm Amerikan şirketlerini memnuniyetle geri kabul edeceğini söyledi. Larry Kudlow, ‘’Tedarik zincirlerini ve üretimlerini ABD’ye geri döndürürlerse tüm masrafları ve taşınma bedelini ödemek için elimizden geleni yaparız’’ ifadesini kullandı.

Trump yönetimi yetkilileri ve Kongre üyeleri, Amerikan şirketlerini önemli ürün ve malzemeleri içeren tedarik zincirlerini Çin’den ABD’ye geri getirmeye teşvik etmenin yollarını arıyor ve buna yönelik olarak, vergi indirimleri ve yardım ödeneği gibi bazı adımlar tartışılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de günlük basın brifinginde, Başkan Trump’ın Pekin’in güvenlik yasasıyla ilgili adımından hoşnutsuz olduğunu ve ‘’Çin’in denetimi alması halinde Hong Kong’un mali bir merkez olmayı sürdürebilmesinin zor olacağını’’ söyledi.

McEnany, bu açıklamasının, Washington’un Hong Kong’a uyguladığı, Hong Kong’un küresel bir finans merkezi olma konumunu sürdürmesine imkan veren özel ekonomik muameleyi son erdireceği anlamına mı geldiği sorusuna ise, atılabilecek adımların tam olarak neler olduğu konusunda ilave bir açıklamasının olmadığı yanıtını verdi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerde, Corona virüsü salgınından sonra dozu giderek artan bir gerilim yaşıyor.

Başkan Donald Trump’ın geçen yıl onayladığı Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’na göre Hong Kong’un ABD ile sahip olduğu ve dünyanın finans merkezi konumunu korumasını sağlayan özel ticaret koşullarının devamı için yeterli düzeyde özerkliğe sahip olduğunu, Dışişleri Bakanlığı’nın onaylaması ve bildirmesi gerekiyor. Eğer ABD Dışişleri Bakanlığı bu durumun sürdüğünü teyit etmezse, Başkan Trump Hong Kong’un halen sahip olduğu ayrıcalıkların bazıları ya da tamamını sona erdirme veya sürdürme seçenekleri arasında bir tercih yapabilir.

Dışişleri Bakanı Pompeo geçen hafta, “Hong Kong’un özerkliğine ve Ortak Deklarasyon’da güvence altına alınan özgürlüklere gölge düşürecek her karar ‘tek ülke, iki sistem’ değerlendirmemizi ve bölgenin statüsünü kaçınılmaz olarak etkileyecektir” açıklamasında bulunmuştu.

Trump Pekin’in adımına sert karşılık verecekleri uyarısında bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da Pekin’in yasa teklifinin Amerikan yaptırımlarına neden olabileceğini ve Hong Kong’un mali merkez statüsüne tehdit oluşturacağını kaydetmişti.

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