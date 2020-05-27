Trump Çin'e Karşı Bu Hafta Harekete Geçecek

Başkan Donald Trump, Hong Kong’da yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama planlarından dolayı Çin’e karşı bu hafta bir adım atmaya hazırlandığını söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilerin, Hong Kong’la ilgili planlarından dolayı Çin’e yaptırımlar getirip getirmeyeceği sorusu üzerine Trump, ‘’Şu anda bir şeyler yapıyoruz. Bunu çok ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Ama bu konuda bugün konuşmayacağım’’ dedi. Trump aynı konuda bir başka soruyu yanıtlarken de ‘’Bu hafta bitmeden bunu duyacaksınız, çok güçlü şekilde bence’’ ifadesini kullandı. Çin Parlamentosu’nun Hong Kong’un özel idare statüsünü indirebilecek güvenlik yasası teklifini, Perşembe günü onaylaması bekleniyor. ‘’Çin Büyük Bir Hata Yapıyor’’ Yönetimden de Çin’e karşı açıklamalar sürüyor. Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin’in özel idari bölgesi Hong Kong’da yeni ulusal güvenlik yasasını uygulamayı planlamakla ‘’büyük bir hata’’ yaptığı uyarısında bulundu. Kudlow, faaliyetlerini Çin topraklarından çekmek isteyen Amerikan şirketlerinin masraflarını Washington’un karşılayacağını da belirtti.

Fox News kanalına konuşan Kudlow, Pekin’in adımlarını ‘’çok rahatsız edici’’ olarak niteledi. Kudlow, Fox Business Network’le söyleşisinde de, ‘’Açık söylemek gerekirse, Çin büyük bir hata yapıyor’’ dedi. Kudlow, Washington’un Hong Kong’dan ya da Çin ana karasından dönmek isteyen tüm Amerikan şirketlerini memnuniyetle geri kabul edeceğini söyledi. Larry Kudlow, ‘’Tedarik zincirlerini ve üretimlerini ABD’ye geri döndürürlerse tüm masrafları ve taşınma bedelini ödemek için elimizden geleni yaparız’’ ifadesini kullandı. Trump yönetimi yetkilileri ve Kongre üyeleri, Amerikan şirketlerini önemli ürün ve malzemeleri içeren tedarik zincirlerini Çin’den ABD’ye geri getirmeye teşvik etmenin yollarını arıyor ve buna yönelik olarak, vergi indirimleri ve yardım ödeneği gibi bazı adımlar tartışılıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de günlük basın brifinginde, Başkan Trump’ın Pekin’in güvenlik yasasıyla ilgili adımından hoşnutsuz olduğunu ve ‘’Çin’in denetimi alması halinde Hong Kong’un mali bir merkez olmayı sürdürebilmesinin zor olacağını’’ söyledi.