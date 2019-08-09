Trump: 'Çin'le Anlaşmaya Hazır Değilim'

Başkan Donald Trump, Çin’le ticaret konusunda herhangi bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını ve şu an için Çin teknoloji devi Huawei’in ABD’de ticari faaliyetlerde bulunmamasına karar verdiğini söyledi.

Beyaz Saray’da basına konuşan Trump, Eylül ayı itibariyle 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Aynı dönemde bir başka tur görüşmenin başlaması düşünülen Çin’le yapılan ticaret müzakareleriyle ilgili olarak da Trump, “Çin’le şu an konuşuyoruz. Bir anlaşmaya varmaya hazır değiliz ama bekleyip ne olcacağını göreceğiz” dedi.

“Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben şu an bir şey yapmaya hazır değilim. 25 yıldır süren istismar var. Bu yüzden hızlı davranmak istemiyorum, nasıl çözüleceğini göreceğiz” sözlerini de ekledi.

Trump’ın bu yorumları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süren ticaret savaşlarıyla diken üstündeki Wall Street’in endişelerini körüklemeye devam ediyor.

“Kim’den çok güzel bir mektup aldım”

Başkan Trump, Kuzey Kore ile ilgili sorulara da, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan “çok güzel bir mektup” aldığını söyleyerek yanıt verdi ve Kim ile bir görüşme daha yapabileceğini söyledi.